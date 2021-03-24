春季大风花粉多 外出如何做防护

春季气候多变，大风天时不时来袭，再加上花粉季，给人们的呼吸系统和眼睛都带来了考验。外出应该如何做好健康防护呢？

过敏患者可提前吃抗过敏药

大风天，空气中裹挟的尘埃、病菌等有害物质，进入人体可能诱发呼吸道感染、哮喘等疾病。抵抗力较差的老年人、婴幼儿及患有呼吸道疾病、过敏性疾病的人群容易发作急性病症。即使是健康人群，也可能出现咳嗽、喘、打喷嚏等不适症状。

大风天应尽量减少外出，尤其是患有哮喘、过敏性鼻炎、慢阻肺等慢性呼吸系统疾病的患者更应留在室内，关闭门窗，远离粉尘源，并打开空气净化器或新风系统。如在室外活动，建议佩戴具有防尘、防花粉颗粒作用的口罩。

过敏患者尤其是过敏性鼻炎患者除了做好常规防护之外，还可以提前服用抗过敏药预防发作。哮喘患者做好峰流速监测，如果日变异率＞20%，提示哮喘控制不佳，有急性发作的可能，建议控制哮喘的吸入药物在医生指导下及时加量。慢阻肺等慢性肺疾病患者如果出现咳嗽、脓性痰、呼吸困难等症状加重，则考虑慢性病的急性加重，建议及时加用抗生素、雾化等治疗，防止进一步损害肺功能。

不要佩戴隐形眼镜

大风天不要佩戴隐形眼镜。风吹会加速泪液蒸发，造成眼睛干涩、异物感等不适。如果有异物入眼还可能磨损隐形眼镜，进而损害角膜、结膜，建议佩戴框架眼镜来替代。此外，过敏患者受到大风、花粉等刺激时，除了鼻部症状之外，还可能出现干痒、流泪等眼部过敏症状，这类人群春季外出建议戴护目镜。

当眼睛进入异物时，不能揉眼。揉眼可能造成异物摩擦角膜，引起角膜上皮损伤，且手上的细菌也容易伺机进入，引起角结膜炎。可以用大量清水冲洗眼部，同时频繁眨眼，冲出异物。当然也可以尝试请别人帮忙吹一下，但比较细小的异物沾到泪液后是不太能吹出来的。如果眼睛持续存在异物感、摩擦感、充血、疼痛加重，应及时到医院眼科就诊，由专业眼科医师取出角结膜异物，而不要一味忍耐或自行处理，以避免出现更大的眼部损伤。至于滴眼液，需在专业眼科医师指导下使用，在不能确定是否应用妥当的情况下，不要盲目使用。（贾琦 赵海亮 作者：北京市隆福医院呼吸内科主任；眼科主治医师）