张文宏：传染病防控工作是全球范围内人类的一件大事情

2021年3月24日是第26个世界防治结核病日，今年我国的宣传主题是：

终结结核流行 自由健康呼吸

今年主题的寓意是：影响我们肺部健康、阻碍你我自由呼吸的传染病，不止有新冠肺炎，还有肺结核！过去的一年，举国众志成城，夺取抗击新冠肺炎疫情的重大战略成果。对于肺结核，我们还需加倍努力，才能尽早迎来终结结核流行、自由健康呼吸的那一天！在当前倾力迈向健康中国、奋力构建人类健康命运共同体的今天，加快步伐消除结核病的社会危害是全民共同的责任和担当，让我们赶快行动起来，只有分秒必争、奋蹄疾飞，才能早日实现没有结核病流行的世界，用清新自在的呼吸和健康快乐的人生造福我们自己和全人类。

每年3月24日世界防治结核病日期间，全国各级通过开展形式多样、内容丰富、与时俱进的主题宣传活动，向公众宣传结核病危害、普及结核病防治知识、引导个人健康行为、提升全民健康素养，优化社会防治氛围，动员社会各界共同参与，一起努力，推进早日实现终结结核病流行的目标。

在第26个世界防治结核病日到来之际，复旦大学附属华山医院的感染科主任张文宏为大家送上视频寄语。他表示，传染病的防控工作不仅仅是眼前的几个病人，更是全球范围内人类的一件大事情。

全文如下：

我叫张文宏，我是复旦大学附属华山医院的感染科主任，我们主要是诊治临床的疑难的感染性疾病，同时我也参与到中国耐多药结核病的诊治。

中国结核病的发病率、发病人数还是比较多的，耐多药结核病的比率也是比较高的。但是这一次因为受新冠影响，长达半年的时间可能有些病人会中断了治疗，病人也失去了到医院去做精准诊断和检测的一些可能性。那么这种情况下，我们对于结核病的防控以及耐多药结核病的诊断和治疗，都会带来极大的一些困难。人类的每一次灾难，带来的都是人类的又一次进步，这次由于新冠疫情的控制，我们积累了大量的经验，比如说扩大检测，尽量地发现病人，我们给予充分的隔离，如果这种策略能够实施的话，我们相信，结核病会跟新冠一样在中国或者其他国家也能够迅速地把它的传播力往下面降，这种希望还是比较大的。

希望大家都能够继续努力！

无论是结核、艾滋还是肝炎，还是将来的新发传染病，都需要全球的共同参与，在这个社会，不应该只有少数的人在做这方面的努力。

在未来我们将致力于传染病和公共卫生事业的工作，让世界上已经在蔓延或者即将蔓延的这些传染不会引起我们人类的巨大的伤亡，特别是贫穷和低收入的人群。

我们也希望倡导更好的公平性，包括疫苗的接种等等，我们都希望公共卫生的一些资源在全球范围内得到共同的助力，最终实现全人类的传染病的一个防控事业的胜利。

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