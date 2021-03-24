国家卫健委：3月23日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京3月24日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海3例，天津2例，广东2例，内蒙古1例，四川1例，甘肃1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者166人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例156例（无重症病例），现有疑似病例6例。累计确诊病例5221例，累计治愈出院病例5065例，无死亡病例。

截至3月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例158例（无重症病例），累计治愈出院病例85331例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90125例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者985973人，尚在医学观察的密切接触者3467人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察8例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者236例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12464例。其中，香港特别行政区11409例（出院10936例，死亡204例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区1007例（出院969例，死亡10例）。