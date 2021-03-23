国家卫健委：“十三五”期间我国结核病发病率下降至58/10万

新华社北京3月23日电（记者沐铁城、彭韵佳）记者23日从国家卫生健康委了解到，“十三五”期间，全国结核病疫情持续下降，发病率从65/10万下降到58/10万。全国共发现和治疗370万名结核病患者，治疗成功率保持在90%以上。

国家卫生健康委党组成员、中国老龄协会会长王建军表示，结核病是我国当前面临的重大公共卫生问题，国家高度重视结核病防治工作，将结核病防治纳入经济社会发展规划和健康中国行动。“十三五”期间，结核病疫情稳步下降，为全球做出了重要贡献。

据了解，“十三五”期间，结核病防控投入不断加大，5年结核病专项投入累计超过100亿元。

在此期间，结核病综合服务能力显著提高，疾控机构负责统筹管理、定点医疗机构规范诊疗和基层医疗卫生机构全程管理的新型防治服务体系全面升级，为患者提供快速精准的诊疗服务。同时，“互联网+”和人工智能技术的应用，助力结核患者管理，提升患者依从性和基层管理效率。此外，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接，部分地区耐药患者的实际报销比例达到了90%以上，减轻结核患者负担。

“结核病防治工作是一项长期而艰巨的任务，中国仍是全球高负担国家之一，农村疫情高于城市，耐药问题比较突出，群防群控意识有待提高。”王建军表示，今后一段时期，要进一步完善公共卫生体系和公共卫生服务，进一步加强重大疾病防控，创新模式和研发技术，努力解决耐药等重点问题，降低人民群众的疾病负担，有力维护人民群众的健康。