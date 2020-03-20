国家卫健委：委属管医院互联网诊疗比去年同期增加17倍

人民网北京3月20日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，互联网具有突破时空的便捷特点，在这次疫情防控过程中，国家卫生健康委发挥了“互联网+医疗健康”的独特优势，会同有关部门开展了多项网上服务。

一是搭建了服务群众的平台。各地组织开展远程会诊、网上义务咨询、居家医学观察指导、心理疏导、慢病复诊以及药品配送等服务，对符合要求的互联网诊疗纳入到了医保基金的支付范围，拓展线上服务空间，缓解线下诊疗压力。在疫情期间，互联网诊疗成为医疗服务的一个重要组成部分，国家卫生健康委的委属管医院互联网诊疗比去年同期增加了17倍。一些第三方互联网服务平台，诊疗咨询量比同期增长了20多倍，处方量增长了近10倍。

二是组织“互联网+”支持湖北的平台，统筹多方力量，通过在线开展“互联网+医疗健康”服务，扩大医疗服务供给，提高服务能力，支撑湖北主战场的疫情防控工作。依托国家远程医疗与互联网医学中心，搭建了国家级远程会诊平台；依托中国医师协会组织远程医疗工作队和人工智能专家组，提供智能医疗服务；依托中国中医科学院等，提供针对新冠肺炎的线上咨询会诊以及中医的传统辨证论治等服务；依托北大六院、中科院心理所等，提供在线的心理培训、心理援助服务；依托中国互联网协会和中国信通院搭建数字健康资源供给对接平台，提供技术保障服务。

三是开展了部门共享的平台搭建，多源汇聚了不同部门的数据，运用“大数据+网格化”方式，做好对疫情期间可能密切接触者以及有风险人群的查找及监测。社会各方希望能够把疫情期间的“互联网+”服务和制度进一步总结完善，固化下来。国家卫生健康委将会同有关部门进一步研究，推动“互联网+医疗健康”服务向纵深发展。