直播预告：终结结核流行 自由健康呼吸

结核病是一种古老的传染性疾病，是全球十大死因之一，被认为是全球最主要的传染病杀手，居于传染病致死率排名首位。据2020年世界卫生组发布报告显示，2019年全球新发结核病患者近1000万例，死亡患者约141万例。我国位居全球结核病高负担国家第3位，每年新报告肺结核患者约80万例，结核病防治形势严峻。

结核病以肺结核最为常见，另外还可能造成淋巴结、泌尿生殖系统、肠道、皮肤关节等组织器官的感染。导致患者生活质量显著降低，从而影响健康、工作、生活和学习，甚至危及生命。而耐多药结核病又是结核病中治疗难度大、周期长、花费高的一类疾病。

2021年3月24日，（周三）上午10:00—11:00，在第26个世界防治结核病日来临之际，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请山东省公共卫生临床中心主任兼党委副书记张忠法，及山东省公共卫生临床中心结核内科菌阳和耐药病区主任熊瑜做客直播间，和大家分享关于结核病防控、治疗等相关内容，欢迎大家收看。

专家简介

张忠法，山东省公共卫生临床中心主任，教授，医学硕士，主任医师。

中国医院协会医院管理分会第四届委员会委员、中国医药教育协会肝脏病学专业委员会常务委员、山东省感染性疾病质量控制中心主任、山东省医学会感染病分会副主任委员、山东省艾滋病防治协会理事、山东省医师协会呼吸医师分会基层医师专业委员会副主任委员、山东省医师协会呼吸医师分会第二届委员会常务委员。发表论文20余篇，参编专著一部，完成科研成果3项，获山东省医学进步三等奖一项，山东省冶金厅科技进步二、三等奖各一项。获 “全国优秀医院院长”、“全国改善医疗服务创新型院长”、“山东省级抗击新冠肺炎先进个人”等荣誉称号。

擅长

从事呼吸病、感染病专业20余年，对呼吸系统疾病、感染传染性疾病诊治防具有丰富的临床经验。

熊 瑜，山东省公共卫生临床中心结核内科菌阳和耐药病区主任。

中华医学会结核病分会秘书，中华医学会青年委员会委员，中华医学会临床试验专业委员会委员，中国防痨协会青年委员会理事，山东防痨协会内科委员会副主任委员，山东医学会结核病分会委员，山东省胸科医院首批优秀青年人才,“十佳医师“，NDIP项目山东省胸科医院项目管理负责人。

擅长

擅长呼吸系统、血液系统常见病、多发病的诊断、鉴别诊断及治疗。

肺结核的传播途径

肺结核病主要通过飞沫经呼吸道传染，这种传播方式大大增加了结核病传播风险。当肺结核患者大声说话、咳嗽或打喷嚏时，将带有结核菌的微沫散播于空气中，健康人吸入带有结核菌的微沫就可受到结核菌的传染。有研究表明，一个未经治疗的排菌的肺结核患者，一年内可传染10～15名健康人，大概有10%的被感染人群在一生中发病。结核病是我国重点防治的传染病之一，肺结核被我国列为乙类法定报告传染病，也是直接关系人民生活的重大公共卫生问题和社会问题。

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