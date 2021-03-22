中国慢性淋巴细胞白血病诊疗现状白皮书调研启动

近日，由中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会、中国慢性淋巴细胞白血病工作组发起，百济神州支持的《中国慢性淋巴细胞白血病诊疗现状白皮书》调研项目正式启动。

作为淋巴瘤领域针对医生端诊疗实际的白皮书，本次调研预计为期半年，将覆盖全国约450家医院近1000位血液科临床医生的大样本数据。调研旨在聚焦我国慢性淋巴细胞白血病（以下简称“慢淋”）的诊疗现状，通过全面的摸排与调研，深入了解不同层级医院在慢淋临床诊治中的困难与差异，从而“对症下药”，为广大基层医生提供更具针对性的专业指导，推动全国慢淋诊疗水平的整体提高，加强患者的长期生存获益。

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会主任委员、中国医学科学院血液病医院邱录贵，中国慢性淋巴细胞白血病工作组组长、南京医科大学第一附属医院、浦口慢淋中心李建勇，两广海南慢淋工作组组长、南方医科大学南方医院冯茹，中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会淋巴瘤学组组长，南京医科大学第一附属医院徐卫，淋巴瘤之家创始人顾洪飞以及百济神州副总裁刘焰共同出席启动会。

慢淋诊疗现状白皮书，探寻基层诊疗症结

慢性淋巴细胞白血病是B细胞淋巴瘤的一种亚型，在中老年人群中较为多发，以淋巴细胞在外周血、骨髓、脾脏和淋巴结聚集为特征。随着人口老龄化趋势的加重，以及公众健康查体意识的提高，慢淋的发病率正呈现明显上升趋势，越发引起临床医生的重视。

尽管近年来在中国慢淋工作组与医学界的努力下，我国在慢淋等血液肿瘤的防治和研究工作进步迅速，但邱录贵指出，当前慢淋的诊疗与管理体系仍面临着明显的挑战。“随着以BTK抑制剂为代表的靶向药物的广泛应用，慢淋患者已经能够实现中位10年甚至更长的生存期。但是相比于国际先进水平，我国不同层级医院对慢淋的认知和理解仍存在较大差异，慢淋的精准化诊疗以及长期疾病管理仍有很大的提升空间。如何切实地了解目前不同层级医院对于慢淋诊断、治疗上存在的问题，基于指南规范指导，建立规范化的慢淋诊疗管理制度，帮助广大临床医生提升治疗能力，这是我们当前重点关注的工作。”邱录贵介绍。

“淋巴瘤之家”创始人顾洪飞表示：“作为患者组织，我们时常听说患友因误诊导致贻误治疗时机，还有许多患友几经辗转到大城市三甲医院就诊，这不仅可能错过治疗的黄金时间，也加重了家庭的经济与精神压力。我们期待此次聚焦基层诊疗现状的调研，能从各地的实际情况出发，进一步探究基层诊断难、治疗水平参差不齐的原因，加快规范化诊疗体系的建立，帮助患者在与慢淋的抗争中少走弯路。同时，我们也期待随着更多创新药纳入医保，能早日实现进院落地，切实减轻患者长期治疗的经济负担。”

实际上，淋巴瘤是一组具有高度异质性的疾病，南方医科大学南方医院冯茹介绍：“淋巴瘤的诊疗十分复杂，不同类型淋巴瘤的预后、治疗指征和治疗方式存在较大不同，而不同的治疗策略适用不同的患者，因此，在临床中需要高度重视个性化、精准化的治疗。如何对患者进行综合评估、选择合理的治疗方案，这需要我们在临床实践中持续开展教育，强化医生对指南等诊疗标准的认知，提高治疗水准。”

希望与挑战并存，多方汇力推动慢淋诊疗规范化

近年来，随着医学研究与新药创制的快速进步，我国慢淋的治疗格局已经发生了显著改变。徐卫指出：“大量临床研究的开展与创新疗法问世，推动慢淋治疗迈入了全新的阶段，尤其是BTK抑制剂等药物被应用于临床，不仅让患者的生存期进一步延长，随着安全性与耐受性的优化，也显著改善了患者的生活质量。目前，在国家医保制度改革的推进下，新一代BTK抑制剂在上市当年被迅速纳入医保，除了疗效与安全性的提升，也能使患者的治疗负担得到极大缓解，帮助我们医生解决了一大难题。下一步，如何通过诊疗环节的优化，加强规范化治疗的能力，让患者切实享受医学进步的获益，是我们需要深入研究的重点课题。”

在我国，许多慢淋患者的诊断或初始治疗，往往是先从基层医院开始的，因此，广大三、四线城市的医生成为了指导患者诊疗路径的第一道窗口。“由于医疗资源和地域发展不均衡，我国的慢淋诊治水平在各地、各级医院之间，还存在很大差异。要提高慢淋的整体诊疗能力，必须帮助基层医院和医生建立规范化的培训体系，加强对于指南和共识的理解和实践，”李建勇表示：“通过大面积、大样本的调研，我们希望从三甲医院到基层医疗机构进行全面摸底，更准确地找到妨碍慢淋诊疗规范化的症结所在，总结发布淋巴瘤领域中首个聚焦医生端诊疗情况的白皮书报告，从而为下一步的工作开展提供依据，有的放矢，为我们的临床医生提供更有价值的指导。”

刘焰表示：“在过去的十年，我们见证了淋巴瘤等血液肿瘤领域日新月异的发展和变化，作为生物医药创新力量的一份子，百济神州已针对血液肿瘤建立了一支广泛的产品管线，包括在淋巴瘤、白血病、骨髓瘤等重点领域均有覆盖，为进一步助力临床诊疗工作奠定了扎实的基础。此次，我们非常荣幸能够支持白皮书项目工作，期待能够充分发挥自身优势，助力我国淋巴瘤的规范化诊疗体系走向成熟，通过各方携手，加快提升我国慢淋的诊疗能力，与国际先进水平同频共振，为临床医生和患者带来更大的获益。”