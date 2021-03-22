林间的野蘑菇 不要钱却可能要命

近来，随着天气渐渐变暖，山上、田间的野蘑菇、野菜，开始疯长。

3月，记者来到江苏省宜兴市周边的山村采访，看到不少家长带着孩子在山上采摘野蘑菇。

众所周知，有些蘑菇是有毒的，不可食用。那么，到底哪些蘑菇是有毒的？我们又该如何判断？一旦误食有毒蘑菇，我们该采取哪些应急措施？针对上述问题，科技日报记者采访了相关专家。

我国已知毒蘑菇有435种

野生蘑菇因其味道鲜美，近年来备受一些食客追捧。据介绍，自然界毒蘑菇种类繁多，全球已知的有1000余种。目前，我国已知有毒蘑菇435种，且分布广泛。其中，绝大部分含毒素较少的蘑菇在经过处理后可食用，具强毒性的蘑菇有30余种，剧毒性的至少有16种。

“有些野生菌虽然美味，但因其本身含有毒素，如未经专业加工或未将毒素全部除去，误食后可能会导致中毒。”常州第二人民医院肠胃病中心副主任医师林敏说，由野生菌引起的中毒事件通常分为3种：其一，有很多野生菌本身带有毒性，误食后会引起中毒；其二，如果野生菌被不当保存，人误食了受细菌污染的野生菌会引起中毒；其三，由于部分野生菌不易保存，一些不法商家会在野生菌上喷防腐剂，有些人食用了添加防腐剂的野生菌后会导致防腐剂中毒。

“每年6月到9月是蘑菇中毒的高发期，云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西和广东为我国食用蘑菇中毒高发地。”江南大学附属医院急诊科主任助理韩冬说。

勿轻信网传识别毒菌的“妙招”

扬州大学旅游烹饪学院烹饪系副主任唐建华介绍，有毒蘑菇伞柄上有菌轮，根部生有囊胞，伞柄很难用手撕开，碰破后会流出白色或黄色的乳汁，并带有辛辣味；有毒的蘑菇多半生长在肮脏潮湿的地方；无毒的蘑菇大多生长在森林里较干净的树下。

“我们常说的，蘑菇越鲜艳越有毒，也是一种常见的辅助判断方法。有毒蘑菇通常颜色比较鲜艳，菌伞带有红、黄、紫或其他杂色的斑点，基底红色，形状异常，带有恶臭或苦味，较少被小动物啃食。”唐建华说，此外毒蘑菇破烂后，容易变色；无毒的蘑菇破烂后，一般不变色。

“由于毒蘑菇的形态多种多样，部分毒蘑菇与可食用蘑菇外形极其相似，即便是菌类专家用肉眼都很难辨认，老百姓更难以鉴别。”韩冬提醒，目前简单的鉴别毒蘑菇的方法非常少，民众千万别信网上所谓识别毒蘑菇的“妙招”，也千万别吃任何野外生长的蘑菇。

“哪怕它和你常吃的那几种蘑菇，在外形上一模一样，也不要尝试。一些蘑菇中的毒素能破坏人体神经系统，或对人体消化系统造成致命打击，甚至让人丧命。”韩冬说。

一旦误食毒菌应尽快就医

“吃野生菌，莫要只图鲜，我国每年都有人因误食毒蘑菇而中毒。”林敏说，食用菌中毒的临床表现有很多，患者可能会有呕吐、腹泻、腹痛、心慌、出冷汗等症状，严重者可能会出现便血、休克等症状。

林敏还介绍，若为精神型中毒，在进食后10分钟到6小时，除出现上述症状外，还会出现瞳孔缩小等症状。

“一旦感到不适，首先可以进行催吐，然后立即就医。”唐建华说，催吐是应对食物中毒最直接的处理办法，如果吃下去食物的时间不长，在1小时至2小时内，毒物还留在胃里，就可以采取催吐的方法将毒物排出。

“但是我们不主张对婴儿或昏迷者进行催吐。催吐时要注意让身体处在前倾位，防止误吸而造成窒息。如果吃下食物的时间较长（超过2小时），但患者精神较好，此时可以采用导泻方式将毒素排出体外。”唐建华说，但导泻这种方法只适用于体质较好的年轻人，小孩和老人要慎用，以免引起脱水或电解质紊乱。

专家特别强调，即便经过催吐或导泻，患者也应尽快就医，不可掉以轻心。