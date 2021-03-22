我国首部儿童肿瘤监测报告发布

20日，由国家儿童肿瘤监测中心编写的我国首部儿童肿瘤监测报告——《国家儿童肿瘤监测年报2020》发布。年报显示，儿童肿瘤疾病出院人次最多的病种是白血病。

年报收录了全国313个儿童肿瘤监测点的329093张儿童肿瘤病例报告卡，分析了出院时间为2017年1月至 2018年12月的恶性肿瘤、中枢神经系统良性肿瘤的病例信息，描述并对比了肿瘤患儿的年龄、性别及癌谱分布。在所有类型肿瘤患儿的出院人次中，前5位肿瘤分别为：白血病、不明及其他恶性肿瘤、淋巴瘤、脑瘤和骨肿瘤，其中白血病占比达57.21%。排在后5位的肿瘤分别为子宫体癌、食管癌、喉癌、胆囊癌和前列腺癌。

据统计，儿童肿瘤疾病出院人次最多的病种是白血病。“但由于数据是按出院人次进行统计的，并没有按照患儿人数进行计算，因此不能以此说白血病是儿童期最常见的肿瘤。”不过，专家表示，世界卫生组织国际癌症研究署和我国国家癌症中心的数据均显示，白血病是儿童期最常见的肿瘤之一。

2019年6月12日，国家卫健委批复北京儿童医院成立国家儿童肿瘤监测中心，建立儿童肿瘤监测体系，开展全国儿童肿瘤监测工作。（记者 孙乐琪 通讯员 卢曦）