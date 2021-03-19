郑松柏：助力医养结合 建立老年病诊疗-医养结合医联体

华东医院老年医学科主任医师、中华医学会老年医学分会副主委郑松柏。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，主题为“提升服务能力 推进医养结合”的专场论坛上，华东医院老年医学科主任医师、中华医学会老年医学分会副主委郑松柏表示，医养结合是必然趋势，要让医和养有机结合。

“没有病的老年人几乎是没有的，因此，医养结合是必然要求。”郑松柏介绍，在我国目前养老主要有三种模式，俗称“973”——居家养老占90%，7%是社区养老，3%是机构养老。“要顺应这三种养老模式，考虑相应的医养结合模式。”

郑松柏说，“医”属于医政，“养”属于民政，是两个体系，如何把两方面有机结合是一个问题。”这三种模式“养”与“医”的结合形式不同。居家养老的老年人基本上都是生活能自理的老年人，需要社区医生提供慢病管理和健康咨询指导等服务即可；社区养老的老年人则主要是由于增龄或慢病等导致重要器官功能受损、生活不能完全自理的老年人，生活上需要家人或养老护理员照料，医疗上需要社区医生和护士定期上门提供诊疗服务；机构养老主要是指在养老院及老年护理、康复机构内养老，住在养老院的主要是病情稳定、生活不能完全自理的老年人，养老院应设立医务室，为住养的老年人提供基本医疗服务，老年护理、康复机构属于医疗机构，服务对象主要是失能、失智及重病后需要康复的老年人。同时，社区和养老、老年护理和康复机构应与邻近的二、三级医院建立有机联系，实行双向转诊，以解决老年人突发疾病或慢病急变的后顾之忧。

郑松柏分享了上海的经验：上海的养老院都有内设医务室；华东医院依托其老年病科的学科优势，与邻近15家社区卫生服务中心建立了双向转诊关系、与20多家不同层次的老年护理、康复医院和养老院建立了“老年病诊疗-医养结合医联体”，分别运行了15年和3年，深受百姓欢迎，反映非常好。

郑松柏建议，要进一步加强医养结合人才培养，包括老年医学科、全科医学科、老年护理人才培养，加快养老护理员培训；推进和完善长期护理险管理，设立专门监管机构，对医养结合的服务质量进行控制和监管；开展现况调研，查不足，补短板，进一步推进医养结合工作走深、走实。