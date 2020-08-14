加快推进老年医学发展，健全老年医疗服务体系，打通“堵点”，消除“痛点”，更好满足老年人多样化、多层次的健康需求

最近，不少综合医院开设老年医学科，为老年人提供“一站式”服务。患有多种慢性疾病的老人只需挂一次号，就能得到整体治疗方案。

目前，我国60岁以上人口超过2.5亿，75%的老年人患有一种以上慢性病，失能和部分失能老年人约4000万。这些问题不仅严重影响了老年人的生活质量，也给家庭和社会带来沉重负担。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，要为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康和养老服务。当前，我国老年医学发展明显滞后，存在一些短板。很多医院仍以专科治疗为主，没有把老年人当成一个整体来治疗。随着现代医学的发展，医院分科越来越细，心脏科只治心脏病，呼吸科只治呼吸病，骨科只治骨科病。假如一位老年人患有多种疾病，往往需要奔波于不同的专科、挂不同的号，最后开了一大堆药。可见，以疾病或器官为中心，而不是以病人为中心，这样的医学模式难以适应老龄化社会的新需求。同时，综合医院和社区医院之间缺乏联动，老年人在大医院看完病后，无法在社区得到连续性的治疗和照护。因此，只有构建整合型医疗卫生服务体系，完善老年健康服务体系，才能为老年人铺设一条看病就医的“绿色通道”。

要加快推进老年医学发展，让老年医学科成为综合医院的“标配”。老年医学是一门研究人类衰老机制和变化规律以及老年疾病防治的学科。一名合格的老年医学科医生，既要具备某一学科的专长，又要具备老年病的综合判断和处理能力。今后，我国应着力建立完整的老年医学体系，包括老年基础医学、老年临床医学、老年预防医学、老年康复护理医学、老年心理医学、老年社会医学等，为老年健康服务提供有力支撑。2019年，国家卫生健康委等八部门印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》提出，到2022年，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达50%以上。这就要求医院打破传统的科室设置模式，变单一诊疗模式为综合诊疗模式，让老年人看病更便捷。尤其是中医医院更应发挥自身优势，开设老年病科，增加老年病床位数量，开展老年病诊治和康复服务，满足老年人多样化的健康需求。

要完善社区医院老年服务功能，为老年人提供综合性、连续性的健康服务。目前，我国老年医疗卫生服务体系尚不完善，尤其是社区医院存在一些薄弱环节，医疗服务体系呈现碎片化特点。国家卫健委近日要求，社区医院要加强住院病房建设，合理设置床位，鼓励有条件的设置内科、外科、妇科、儿科等床位，并结合实际开设家庭病床。今后，我国应加快完善老年医疗资源布局，建立健全以基层卫生机构为基础、老年医院和综合性医院老年医学科为核心、相关科研机构为支撑的老年医疗服务网络，发挥家庭医生作用，形成上下畅通、科学合理的转诊制度，为老年人提供全方位的健康服务。尤其是推进家庭病床服务，将医疗服务延伸至老人家中，让失能老人享受长期护理服务。同时，提高中医药服务和医疗康复能力，推广中医药综合服务模式，运用中医药适宜技术，发挥中医药“治未病”和“整体观”的优势，改善和提高老年人的生活质量。

要建立老年病大数据平台，为推进健康老龄化提供科学依据。目前，我国尚缺乏全国老年人口健康状况、生理指标、慢性疾病等信息的大数据库。在临床上，不少健康指标的“正常值”是针对整体人群的，没有考虑到老年人的特殊性，缺乏针对不同年龄段老年人口的细分化健康指标。例如，正常人的标准血压值是120/80毫米汞柱，但国际上认为老年人的血压值控制在140/90毫米汞柱即可。因此，建立老年病大数据平台，不仅有利于掌握老年人群的整体健康状况、生理指标、慢性疾病谱等信息，而且有利于制定和完善老年病临床诊治标准，从而实现对所有影响老年健康的因素进行综合、系统的干预，改善老年人生活质量，提高老年人健康水平。

老人健康是千家万户之福，也是社会文明的标志。实现健康老龄化，是健康中国行动的重要任务。面对人口老龄化的严峻挑战，我们必须加快推动老年医学发展，健全老年医疗服务体系，打通“堵点”，消除“痛点”，更好满足老年人多样化、多层次的健康需求，让老年人更有获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 19 版）