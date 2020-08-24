江苏省启动2020年老年健康宣传周暨老年健康科普促进活动

8月22日，江苏省2020年老年健康宣传周暨老年健康科普促进启动仪式在南京举行。

据了解，本次活动由江苏省卫生健康委和江苏省老龄工作委员会办公室主办，南京市卫生健康委员会、南京市鼓楼区人民政府、江苏省老年病医院（南京医科大学附属老年医院、江苏省省级机关医院）、江苏省老年学学会承办，以“提升健康素养 乐享银龄生活”为主题。

江苏省卫生健康委副主任邱泽森在仪式上指出，为增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造有利于老年人健康生活的社会环境，根据国家卫生健康委统一部署，从2019年起，江苏省每年都将组织开展老年健康宣传周活动。

邱泽森介绍，今年健康周的活动内容将聚焦两方面，一是宣传老年健康政策；二是结合老年人特点，宣传老年健康科学知识。他指出，从今年8月到年底，结合新冠肺炎疫情常态化防控要求，江苏省卫生健康委还将在全省各市（地）开展内容丰富、形式多样、喜闻乐见的老年健康知识宣传活动，不断提升老年健康管理水平，推进健康江苏建设。

启动仪式上，“自身是健康第一责任人”倡议书宣读、防疫洗手操、援鄂抗疫医护人员诗朗诵、三分钟心肺复苏操等节目先后呈现。启动仪式后，各医疗机构在现场提供义诊服务时，结合自身特色，向老年人宣传了慢性病预防、日常急救、防疫技能等知识，并对群众进行健康指导。同时，现场还为前来咨询的老年群众免费测量血压、检测血糖、测量骨密度，共发放老年健康宣传海报、健康知识读本等。

据了解，因配合疫情管理工作，今年宣传周活动以“线上+线下”相结合的方式进行,力求让健康知识传播走进社区、走进家庭、走进养老院，扩大老年人群覆盖面，增强老年人自我保健意识和能力，营造有利于老年人健康生活的社会环境。