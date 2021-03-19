吴锦晖：规范养老标准 养老服务延伸至全生命周期

华西医院老年医学中心主任吴锦晖。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，主题为“提升服务能力 推进医养结合”的专场论坛上，华西医院老年医学中心主任吴锦晖表示，要制定符合中国国情和中国老年人特点的老年综合评估标准，为我国老年人提供全生命周期的健康管理。

“我国老年机构服务能力相对较弱。”吴锦晖表示，由于我国老龄化进程短，配套设施相对不完善。医疗人员对老年人和老年疾病特点认识还不足。

“老年人的照护需要从慢病入手，进行全生命周期的管理。”吴锦晖表示，需要从“医”“养”两方面着手，建立相应的规范和标准。

在“养”方面，以护理人员为主导，将老年医学理念渗入标准和规范内，建立老年护理学学科，完善护理人员培训等级体系。制定标准和规范，完善长期照护保险的设置标准，关注老年人的精神生活引导。此外还要制定老年设施的硬件标准。

在“医”方面，以医疗人员为主导，建立老年人的慢病诊治标准，关注衰弱和认知功能障碍等老年综合征的评估与管理，制定符合中国人体质和国情的老年综合评估标准，助力老年医学的发展。