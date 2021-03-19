王建业：养为主 医为辅 让老年人幸福养老

全国政协委员、北京医院原院长、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主委王建业。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”专场论坛上，全国政协委员、北京医院原院长、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主委王建业表示，医养结合要以养为主、医为辅，多方力量共同参与，探索多种医养结合模式，保障老年人身心健康，让老年人幸福养老。

王建业指出，2019年10月，国家卫生健康委、民政部等12个部委联合发布了《关于深入推进医养结合发展的若干意见》，其中一项重要内容就是鼓励社会力量的参与，进一步完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，更好满足老年人健康养老服务需求。

王建业表示，医养结合要以养为主，医为辅，居家养老为主，集中养老为辅。“通过调研发现，80岁以上的老人，约70%的问题是生活照料问题而不是医疗护理问题，对于医疗的需求可能更多的是慢病管理。因此，对老人来说最重要的是养优先，医疗做保障。”

医疗服务如何融合到养老服务当中？王建业结合日常调研与研究提出了三种案例模式：第一种是在大型养老机构内设医疗机构，可以由政府支持、社会资本投入，由养老机构自己设置医院；第二种方式是在医疗机构框架下建养老院，例如医院可以建立分院，在设置正常医疗床位后，剩下的床位可由养老机构用于养老；第三种是养老机构与就近医院签署合作协议，购买医疗服务。日常头疼感冒、测量血压等小问题由机构解决，大问题直接送到合作医院。

王建业指出，目前我国在推进医养结合进程中还存在四个方面的问题：一是认识不足，医养结合理念、思想不统一；二是政策制度有待健全；三是相关人才短缺，特别是医养结合方面的专业人才不足；四是缺乏有关收费、监管、流程等方面的规范标准。