一体多病老人可获多学科综合诊疗

对于一体多病，多种老年综合征共存于一身的老年群体来说，常常面临需要多次挂号、多科看诊的繁琐流程，而其药物治疗也因多病混合，存在产生联合副作用的风险。

不过，北京市二级以上综合医院正在陆续建设老年医学科，为老年人提供多学科综合诊疗。到2022年，拥有这一科室的医院比例将达到50%以上。

应对老龄化是全社会共同面临的挑战与责任。在推进中国全民健康的过程中，老年健康是最大的一个课题。近日，北京市为了推动实施《健康北京行动（2020-2030年）》举行“健康周”宣传活动。健康北京行动中的老年健康促进行动规划显示，到2022年和2030年，二级以上综合医院设老年医学科比例分别达到50%和90%；老年友善医院建设率达到80%和90%；65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速减缓。

《健康北京行动（2020-2030年）》将在全市实施20项具体行动。其中，老年健康促进行动，涵盖了强化老年人健康管理、健全老年健康服务体系、建设老年友善环境、丰富老年人生活、防止老年人跌倒等方面，共涉及9项指标。

国家老年医学中心主任、北京医院院长王建业指出，近年来健康与衰老的研究不断深入，老年医学人才队伍逐渐壮大，但是和相对早一些进入人口老龄化的国家，特别是西欧、北欧的发达国家相比，我国的老年医学学科发展相对滞后，目前还面临很多问题和挑战。

据相关部门统计，2018年，北京市二级以上综合医院开设老年医学科的比例仅为26.2%。老年健康促进行动明确，到2022年，这一比例将达到50%，到2030年将达到90%。与此同时，北京市养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务的比例为95%，预计两年后将达到100%。

老年科在国外的发展已经有几十年时间，国内的老年医学科的发展正是一条与国际接轨的道路。以北京协和医院老年医学科为例，30多人的医生团队中，除了老年科的医生外，还有来自于神经科、心理科、营养科、康复科、药剂科等科室的医生，对老年患者进行多学科会诊是老年科的日常诊疗方式。在老年科主任刘晓红看来，多学科综合治疗是由老年医学的特点所决定的，也是“人本医疗”理念的具体体现。

老年患者一般是“共病老人”：一人身上有两种以上的病。现有的数据显示：老年人有一个慢病的大约为90%，两个病共病的约70%，三个病以上的约有50%，65岁以上的老人有半数都有三个以上的疾病。由于身体的老化，再加上疾病和环境因素的影响，多会造成功能障碍，出现失能或者半失能，出现很多老年人特有的问题——“老年综合征”。这个时候，专科对疾病的治疗，已经远远不能解决实际问题。

因此，老年人首先需要的是全科医学服务。老年科医生找出影响老人身体健康的多种因素，如环境因素、心理因素、营养因素、药物因素等，然后进行干预，改善老年人的症状和躯体状况。这样，老年科就需要把不同的科室协调起来，组成多学科的医学团队，进行康复、营养、疾病、心理的处理。组建跨学科团队并且综合权衡处置疾病，将是大多数医院老年科的发展方向。

此外，北京是在全国率先开展老年友善医院创建的城市。老年健康促进行动中还显示，到2030年，老年友善医院建设率将达到90%。

北京市卫生健康委主任雷海潮此前接受媒体采访时透露，目前北京市已经创建了71家老年友善医院，今年还将着重建设紧密型医联体和健康联合体，以此改善老年人的就医体验，促进医疗机构内涵建设和老年健康服务模式的建立和发展。

文/本报记者 陈斯