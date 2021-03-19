陈宏：完善医院现代化管理制度 提高公立医院创新能力

人民网北京3月18日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行在主题为“开启新征程 推进公立医院高质量发展”的专场论坛上，齐齐哈尔市第一医院党委书记、理事长陈宏认为，要完善医院现代化管理制度，提高公立医院创新能力，推进公立医院高质量发展。

齐齐哈尔市第一医院党委书记、理事长陈宏。受访者供图

陈宏表示，齐齐哈尔市第一医院进行了公立医院的现代医院管理制度改革。目前，医院实行党委领导下的执行院长负责制，医院执行院长以运营和管理的姿态发挥出他的专业化、职业化运营管理作用。

陈宏介绍说，齐齐哈尔市第一医院为了更有效推进医联体建设和分级诊疗制度落地，积极探索将市、县、乡、村医疗单位联结形成“3＋@”模式的紧密型医联体建设，并通过搭建信息化服务平台和国内、国际知名医院进行有效衔接，实现区域内各单位协同一体发展。

关于公立医院的创新发展，陈宏认为,要加强治理体系创新，在医院顶层结构上加强党的全面领导；在技术创新上，医院要在质量兴院、人才强院方面下功夫，找准高质量发展的机遇，提升医院的医疗水平。