卫健委：完善预约诊疗制度 加强智慧医院建设

据医政医管局网站消息，近日，国家卫生健康委印发了《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，指导各地和各医院在疫情常态化防控下，进一步建立完善预约诊疗制度，加强智慧医院建设，加快建立线上线下一体化的医疗服务新模式，不断增强人民就医获得感。

通知要求，加快建立完善预约诊疗制度。要求二级以上医院普遍建立预约诊疗制度，不断优化预约诊疗流程，探索提供延伸服务的预约，鼓励建立门诊和住院患者服务中心，并逐步建立线上患者服务中心，不断提升患者就医体验。

此外，通知称，要创新建设完善智慧医院系统。总结医院信息化建设实践，充分发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，通过“智慧服务”“电子病历”“智慧管理”建设，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

通知提出，大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。要求地方各级卫生健康行政部门、各医院要认真落实有关文件要求，总结新冠肺炎疫情期间开展互联网诊疗、建设互联网医院、运用远程医疗服务的有益经验，进一步推动互联网技术与医疗服务融合发展，不断丰富线上服务内涵，缓解线下诊疗压力，为疫情防控和改善就医体验创造有利条件。

通知还提出，改善医疗服务是实施健康中国战略、深化医药卫生体制改革的重要工作内容。下一步，国家卫生健康委将指导地方各级卫生健康行政部门加强组织领导，坚守医疗质量和安全底线，扎实做好疫情常态化防控下的改善医疗服务工作，推动各地建立完善互联网医疗服务监管平台并加强监管，确保互联网医疗服务信息和网络安全，更好地服务于广大人民群众。