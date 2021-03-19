全国人大代表王静成：以技术创新驱动公立医院高质量发展

人民网北京3月18日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“开启新征程，推进公立医院高质量发展”的专场论坛上，全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成表示，公立医院建设的方向已经明确，需要稳定的投入和完善机制来保障系列措施落地。

全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成。受访者供图

“公立医院高质量发展核心是实现三个转变、三个提高。”王静成表示，公立医院要在发展方式上走向内涵建设为主，从管理上走向内涵式、集约性，强调建立高效的运行机制，从资源配置方面逐步转向人力资源发展。

王静成认为，医院建设要适应人民群众日益增长的美好生活的需要，包括人才培养、团队建设、学科建设和服务创新。“这些是质量安全的基础，也是更高水平服务的前提。”王静成说，各地医院在多学科诊疗（MDT）、分级诊疗、全生命周期服务等方面的尝试已经初见成效。

王静成认为，管理创新一是要以信息化为支撑，用现代的管理手段实施精细化管理；二是着眼于提高患者满意度，在全生命周期健康管理方面下功夫，适应“预防为主”的新需求；三是围绕公立医院考核指标，将管理细节落到实处。