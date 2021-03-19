全国人大代表张伟：以内涵建设引领公立医院高质量发展

人民网北京3月18日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“开启新征程，推进公立医院高质量发展”的专场论坛上，全国人大代表、南昌大学一附院院长张伟表示，公立医院发展应该以人民健康为中心，重视人才队伍建设，以内涵建设引领公立医院高质量发展。

全国人大代表、南昌大学一附院院长张伟。受访者供图

张伟认为，要把公立医院建设好，让更加优质的医疗资源为人民提供全生命周期、全方位的服务，一定要贯彻新的发展理念。“首先要在学科发展上下功夫。”张伟认为，人才是科学发展的第一位。 “以人民健康为中心” 和“以员工福祉为核心” 在公立医院发展中同等重要，南昌大学一附院采取了一系列人才激励措施，将人才队伍建设的“引”和“培”相结合，加大了学科人才培养投入。

在区域协同上，张伟介绍说，南昌大学一附院已经获批建设江西省重大公共卫生医学中心，并在紧急医学救援基地、中医热敏灸中心等平台建设上取得了初步的成绩。“我们计划依托这样一些平台，辐射带动江西省医疗水平的提升。”张伟说。

“以人民健康为中心是医院发展的最终目的。”张伟认为，贯彻大健康、大卫生的理念也应是公立医院的重要任务。在南昌大学一附院，“城企联动普惠养老”等应对人口老龄化的项目已经启动，通过地方政府和企业双方签订合作协议，扩大养老服务有效供给。