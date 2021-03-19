春夏胃肠防病 试试三味中药材

岭南春光正宜人，但天气好并不意味着不生病，广东省第二中医院治未病中心专家、主任医师黄汉超指出，春天以及即将到来的夏天，容易发生夹杂着胃肠炎／胃肠症状的时令感冒，推荐使用三味常见的中药材进行调理。

门急诊里胃肠型感冒患者多

黄汉超指出，近段时间，门急诊里时令型病人很多，尤其是胃肠炎或胃肠型感冒患者，主要症状为胃肠炎、胃脘痛，或者头痛、恶寒、纳差恶心、骨关节酸痛等风寒夹湿型感冒表现。

中医认为，春天里，风邪都是最重要的时令病邪，尤其是不及时添衣或者减衣过快、光脚走路等，很容易令人感染风邪。而“风为百病之长”，风邪侵入人体后，容易导致头痛、恶寒、喷嚏流涕等感冒症状，更易扰动体内原有的湿气、血瘀等病邪。

今年岭南偏暖春，特别容易令胃肠气机升降失常，黄汉超说，因此时令感冒尤其容易夹杂胃痛、头痛、恶心纳差等胃肠症状。

他建议，针对风、湿这两个致病因素，可使用蚕砂、绵茵陈、鸡矢藤这三味常见中药材进行春夏胃肠防病保养。

第一味：蚕砂

蚕砂又称蚕矢，是家蚕的干燥粪便。味甘性温，有祛风燥湿、和胃化浊的功效，特别对风湿困脾导致的胃脘痛、吐泻症状有很好的防治功效，而且还有助预防时令荨麻疹，用蚕砂做枕头填充物，更有明目的功效。针对容易胃肠食滞、饮酒伤身等情况，建议用蚕砂、生姜泡茶作预防保健。

蚕砂生姜茶：蚕砂3克，连皮生姜3片，加沸水500毫升冲泡，每天一次，有很好的和胃化湿功效，尤其对慢性胃炎、胃动力不足的人士有较好的调理作用。聚餐后可加紫苏叶3克一起冲泡，对防治食滞胃肠很有功效。

第二味：绵茵陈

茵陈是大众熟知的化湿类中药材，中医认为，绵茵陈味微苦，入肝、脾、膀胱经，有清肝化湿、通利关节的功效，特别有助清解脾胃的湿热，常有口苦、口气臭秽的人士不妨使用绵茵陈来调理。

茵陈木棉花茯苓煲鲫鱼：

材料：茵陈10克，木棉花20克，白茯苓30克，白茅根15克，鲫鱼1条约300克。

做法：鲫鱼去鳞及内脏洗净，用少许盐腌制片刻后小火煎至两面金黄色备用。将茵陈、木棉花、茯苓洗净后加水2000ml，文火熬煮1.5小时后即可饮用。

功效：利湿退黄，茵陈配木棉花有助清解胃肠湿热，对配伍茅根可以利湿退黄，这个简单的食疗方对预防急性肝炎、胃肠炎等都有较好的辅助治疗功效。

第三味：鸡矢藤

鸡矢藤是植物茜草科植物鸡矢藤的全草及根，味甘微苦，性平，是儿科常用的消积化食类中药材之一，对小儿疳积、食积、湿热泄泻、夏季热都有较好的辅助调理功效，外用能疗脚气和湿疹、治烧烫伤等。

中医认为，藤茎类药材有助宣发气机，鸡矢藤还能和胃，所以很符合时令养生原则，特别是和布渣叶、淮山、谷麦芽等药材搭配，对调理小儿胃肠、预防食滞胃痛很有帮助。

鸡矢藤布渣叶无花果淮山煲猪踭：

材料：鸡矢藤10克，布渣叶10克，无花果5个，淮山50克，猪踭500克

做法：上述材料洗净，水2500毫升，煮开后放入上述材料，大火转小火煮1.5小时后下盐调味即可饮用。

功效：健脾消积，下气消食，有助提高人体免疫力，这款汤水味道甘甜可口，对于预防小儿食滞感冒并提高免疫力都有一定的辅助调理功效。（何雪华）