江苏保障患者用药需求

江苏省卫生健康委日前发布《关于进一步保障患者临床用药需求的通知》，要求加强医疗机构内药店、用药目录管理，规范临时采购程序，进一步保障患者临床用药需求。

《通知》提出，各医疗机构要抓好对自行出资或向社会资本出租医疗机构场地设立药店的管理，明确监督管理责任，依法开展经营活动。要结合诊疗服务范围和临床需求，优先选用基本药物目录和医保目录内药品，适当选择其他临床必需药品，不得以药占比考核等理由影响药品正常配备。各医疗机构应对本机构用药目录外自费药品使用比例进行合理控制，优先在本机构用药目录内选择相同或相近疗效的替代药品。

《通知》要求，对于患者符合使用条件、确有特殊治疗需要、无相关替代药品，而医院尚未配备的药品，临床科室应及时提出临时采购申请，经审核后，由药学部门及时启动临时采购程序进行采购。临时采购药品不纳入公立医院绩效考核工作中基本药物占比计算范围，临时采购的抗菌药物、抗肿瘤药物不受医疗机构抗菌药物和抗肿瘤药物分级管理目录限制。

《通知》强调，尊重患者用药知情权、选择权，医疗机构医师在开具药品处方前，特别是开具自费药品处方前，应加强与患者的沟通解释，并签署使用自费药品知情同意书。要结合患者的经济承受能力，尊重患者的用药选择权，不得要求或授意患者至指定药店购买药品。各级卫生健康行政部门要加强卫生行业行风建设，如发现医疗机构负责人、医师、药师等与药店有非法利益往来，应按照廉洁从政和廉洁行医规定，从严进行查处。（记者 沈大雷）