脂肪肝还算病？没错，得治！

“体检医生说我有脂肪肝！”“不痛、不痒、不碍吃喝，还能算病？”……随着生活水平的不断提高,在我国患有脂肪肝的人也越来越多。据有关资料显示，我国30至40岁的男性中，有1/4被确诊患有脂肪肝。当知道患了脂肪肝，一部分人非常焦虑，但也有一部分人根本不在乎，认为脂肪肝就是吃得好了一点，压根也不把它当作是病……其实，这两种处理方式都不是很妥当。

3月18日是全国爱肝日，今天北京地坛医院肝病中心的医生就来和您聊聊已经被大家司空见惯的脂肪肝。

肝被油“糊住” 可发展成肝硬化

所谓脂肪肝是血液中游离脂肪酸过多，或肝脏脂代谢异常，导致甘油三酯在肝脏内堆积，形成脂肪肝。通俗地说，就是肝脏被油脂“糊住了”。轻度脂肪肝可能没有不适，只有在体检时做腹部彩超才能被发现。

脂肪肝在没有出现肝脏功能损害时称为单纯性脂肪肝。但如果肝脏脂肪堆积增多或时间持续，可能会进一步造成肝细胞的破坏，出现肝功能如丙氨酸氨基转移酶（ALT）和门冬氨酸氨基转移酶（AST）等指标的异常。这时候就转变为脂肪性肝炎了，患者可能有腹部胀满、右侧季肋区胀痛、乏力等不适，也可能仍然没有任何的不适感。如果再进一步发展，持续的肝损伤就会导致肝纤维化、肝硬化，甚至肝癌等不良后果。因此，大家需要关注脂肪肝、了解脂肪肝、把脂肪肝看作“病”来对待。

发现脂肪肝 得规范治疗

脂肪肝的发生主要是与我们目前生活方式的改变有关，长期大量的高脂饮食的摄入、多坐少动的生活方式、饮酒、药物的摄入，这些都会加重脂肪肝的风险。所以，生活中您一定要注意定期体检，如发现有脂肪肝，一定要咨询专业的医师，找出病因，因病施治。

我们从病因分析，肥胖、代谢综合征、过量酒精摄入、病毒性肝炎特别是慢性丙型肝炎、药物性肝病、过度减肥和比较罕见的肝豆状核变性，及其他一些少见的原因，都可以引起肝脏脂肪变性，但绝大部分患者可能都属于代谢相关性脂肪肝和酒精性脂肪肝。考虑到不同病因所致脂肪肝的处理原则存在差异，建议首次发现脂肪肝的患者到专科医院或专科门诊进行规范诊疗。

在明确脂肪肝的诊断、进行病因和疾病所处阶段的分析后，医生会帮患者制定系统的治疗处方。比如酒精性脂肪肝的核心原则是“戒酒”；代谢相关性脂肪性肝病患者必须远离不健康生活方式，减重、多动，一般还会建议患者同时治疗合并症，如肥胖、高血压、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症及其他相关代谢紊乱。必要时，医生还会开具药物医嘱进行药物治疗；其他原因的脂肪肝，医生更会开出针对性的治疗医嘱。

挑食 少食 也难逃脂肪肝

我们都知道吃得多吃得太好了能得脂肪肝。今天想告诉您的是吃得偏、吃得少，也能得脂肪肝。

如果偏食，每天只吃种类有限的食物，如面包、薯条、方便面之外什么也不吃，饮食中淀粉和糖的含量太高，但又缺乏维生素和蛋白质。我们都知道，过多的淀粉和糖在机体利用不了的时候就会变成脂肪储存起来。维生素B族和维生素E都在体内参与脂代谢。

低蛋白饮食可使体内许多必需氨基酸和参与肝脏代谢的胆碱、卵磷脂缺乏，这些物质都是合成载脂蛋白所必需的原料，如果长期缺乏，机体就无法制造负责运输脂肪的载脂蛋白，肝脏里的脂肪也无法坐上载脂蛋白“船”离开肝脏。这些脂肪在肝脏里堆积起来，就形成了脂肪肝。

而当人处于饥饿状态时，身体无法获得必需的葡萄糖，就会将身体其他部位储存的脂肪、蛋白质动用起来转化为葡萄糖，从而导致血清中游离脂肪酸增高。肝脏摄取脂肪酸的量取决于血浆中的游离脂肪酸的量，所以大量游离脂肪酸进入肝脏中，也可引发脂肪肝。现在的生活水平提高了，而人们的科学生活意识没有明显提高，因而造成营养失衡，脂肪肝的发病率增高。

减重+运动 脂肪肝可逆转

单纯性代谢相关性脂肪肝往往是可以逆转的，减重与运动就是最有效的方法。平时要调整饮食结构，均衡营养，更不要盲目减肥或追求快速减肥。

合理运动 推荐游泳、慢跑、快走等有氧运动，每周三至五次中等强度的有氧运动，运动量控制在运动时心率的次数达到“170-年龄”，持续30分钟以上。运动所致的疲劳感于运动后20分钟内消失，说明运动是合适的。

科学饮食 1.饮食要定量，结构要合理：严格控制饮食的日热量，并控制晚餐占每日总摄入量的30%以内。减少食物中高脂、高糖食物摄入；2.少吃重口味食物，比如过咸、过辣食物的摄入；3.吃有利于减肥的食物：比如地中海饮食，食物安排多样，尽量采用粗加工食物代替精细加工食物；4.不推荐完全素食主义：长期素食可能导致脂肪、蛋白质摄入过少、体脂分解过多，脂蛋白合成减少、脂肪转运障碍；5.如果脂肪肝患者已经发展到了肝硬化阶段，非常容易出现消瘦、体重下降、白蛋白下降并且不易纠正、肝功能迟迟难以恢复正常等情况。其中一个重要原因，就是我们体内的脂肪和蛋白质都被氧化分解去参与供能了，严重时影响到肝细胞的再生及肝功能的恢复，此时营养改善更为重要，建议可咨询专业人士进行调整。