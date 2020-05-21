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聂春雷：补齐短板、下沉资源，扎实推进县域医共体建设

2020年05月21日18:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电 20日，由人民网·人民健康主办的“后疫情时代县域医共体建设的思考”线上研讨会在北京举办，国家卫健委基层卫生健康司司长聂春雷出席会议并致辞。聂春雷表示，推进县域医共体是进一步优化医疗资源配置、强化基层能力建设、推进医防融合、提高疫情防控成效的重要举措和有力抓手，必须要加快推进。

“新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，疫情期间，各地基层医疗卫生机构和基层卫生人员，积极投身于新冠肺炎疫情阻击战，为夺取抗疫斗争胜利发挥了重要作用。”聂春雷表示，疫情防控期间，各地充分发挥县域医共体在统一管理、资源共享、协作联动等方面的体制机制优势，统筹调配医疗卫生资源，整合公共卫生和医疗救治服务，提升基层疫情应对能力，为疫情防控作出了积极贡献。

“县域医共体建设作为县域卫生领域一项重大的改革，涉及体制机制转换和多方的利益调整，很多问题仍需要在实践中探索。”聂春雷介绍到，自2019年5月起，国家卫生健康委、国家中医药管理局启动紧密型县域医共体建设试点工作，并印发了指导方案，经各县人民政府自愿申请，地市级和省级卫生行政部门审核，国家卫生健康委、国家中医药管理局确定山西省和浙江省为试点省，北京市西城区等567个县为试点县。试点工作开展以来，各地积极探索实践，从加强组织建设，完善县域医疗卫生服务体系，改革治理体制和运行机制，健全保障措施等方面入手，补短板、抓重点、破难题，扎实推进紧密型县域医共体建设，取得了积极成效。

“通过县域医共体，各地整合重构了县域医疗卫生服务体系，调整优化了医疗资源布局，县域医疗卫生服务能力持续增强。强县域、强基层的改革目标正在逐步体现，较好地回应了群众的需求和关切。”聂春雷表示，进入后疫情时代，进一步对疫情防控工作进行认真的梳理，及时总结经验、加快补齐短板、弱项，不断下沉医疗资源，这样才能为保障人民生命安全和身体健康筑牢制度防线。

(责编：李轶群、许晓华)


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