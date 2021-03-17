眼科医师：“美化”眼睛可能导致大问题

美瞳，即彩色隐形眼镜，因其可以在视觉上改变瞳孔的颜色、增大瞳孔，让眼睛看上去更加漂亮有神，在年轻人中颇有市场。但眼科医师在门诊中发现，因戴“美瞳”引发结膜炎、角膜炎等疾病的患者越来越多，并且有些患者已造成不可逆的视力及角膜损害。下面我们来说说小小美瞳的问题出在哪儿。

更易导致角膜缺水缺氧

美瞳是一种隐形眼镜，直接戴在眼球前表面，和角膜接触。正规美瞳产品是将色素夹在薄薄两层透明特制材质的镜片中，形成“三明治”结构，避免色素直接接触眼球。而劣质美瞳往往是将色素直接涂在镜片内表面，没有“夹心层”结构，色素就会直接接触到眼球，甚至粘附到眼球上难以去除。长此以往，不仅不美观还会对眼表造成损害，并可能导致视力受损。

因为添加了色素层，美瞳比普通隐形眼镜更厚更不透气。它会吸收眼表中泪液的水分，长时间佩戴容易导致角膜缺水、缺氧，出现眼红、眼痛、畏光、流泪、视物模糊等不适，从而引起结膜炎、干眼、角膜炎等眼部疾病。

眼科门诊中发现，隐形眼镜容易导致的眼病也常见于美瞳。

巨乳头性结膜炎 这是最常见的一种眼病，多见于长期戴隐形眼镜者，因接触镜的慢性刺激磨擦导致结膜异常，主要表现为眼红、烧灼感、痒、异物感、分泌物增多等不适。眼科检查可见眼睑结膜多个乳头样外观形成、角膜血管翳、角膜混浊等，严重者会导致视力损害。发现这种情况要立即停止戴隐形眼镜，以减少眼表刺激，遵医嘱用药。

角膜上皮病变或角膜炎 这属于比较严重的眼表疾病，易见于隐形眼镜戴镜方法不当或长期佩戴者。患者大多因眼红眼痛、视物不清、黑眼球长白色斑点等来就诊，检查时发现不同程度的角膜水肿混浊或溃疡形成。如治疗不及时将导致角膜不可逆损害，不仅严重影响视力，愈合后角膜留瘢痕还会影响美观。因此需要遵医嘱及时用药和加强复查，以防发展至严重的致盲性眼病——感染性角膜溃疡。

镜片过紧综合征 眼部症状较重，常为佩戴后1-2天内发生，眨眼时镜片不动，好似粘在角膜上，可伴有烧灼感、雾视。出现这种情况多见于隐形眼镜选择或护理不当。此时需先停止戴镜，就诊以明确眼表病变的具体情况，给予相应治疗，并更换隐形眼镜。

“透氧量”对眼睛有何影响

如果一定要佩戴美瞳，千万不能图便宜，需购买正规厂家有质量保证、透氧量高且使用周期短的产品。

透氧量 眼表正常生理代谢需要氧气，品质好的美瞳会根据眼部正常耗氧量去设计透氧量。目前，市场主流产品以硅水凝胶材料为主，硅的成分可以满足透氧性的要求，其外包装盒上会标注透氧量，在购买时一定注意查看。透氧量＞24dk／t（透氧量单位）能日常最长佩戴8小时，但禁止戴镜睡觉；透氧量＞125dk／t能保证98%的氧气通过，理论上可以戴着睡觉，但实际生活中最好不要这样做。

使用周期 使用隐形眼镜的单个周期越长，越会对角膜造成机械性损伤，故而日抛型比周抛型、月抛型更好。推荐的选择顺序为：硅水凝胶日抛＞硅水凝胶双周抛＞硅水凝胶月抛＞硅水凝胶季抛＞硅水凝胶半年抛＞硅水凝胶年抛。

连续佩戴别超6小时

从对眼睛伤害最小的角度，我们给那些长期戴美瞳的人群一些使用建议。

●不要连续佩戴超过6个小时，睡觉时和夜间一定要取出。

●摘戴之前洗净双手，用指腹佩戴，不建议使用镊子、小棒等工具，以免将镜片弄破，且不能保证卫生。

●唯一可以接触隐形眼镜和隐形眼镜盒的液体是隐形眼镜护理液，矿泉水、纯净水、自来水等其他任何液体都不可以。

●女生生理期因眼压会偏高、免疫力降低不建议佩戴，感冒患者和孕妇也最好不要佩戴。

●严格按照隐形眼镜规定的使用周期更换。

●佩戴时如果觉得眼睛干涩，可以用不含防腐剂的人工泪液点眼，不建议使用其他眼药水和洗眼液。

●遵守戴完隐形眼镜再化妆，摘了隐形眼镜再卸妆的顺序。

总之，美瞳因有含色素、镜片厚透氧不佳，以及有些镜片中央光学区较小可能会影响视野等局限性，眼科医生建议谨慎选择。请爱美人士爱护双眼，当出现眼红、眼痛、分泌物增多、眼表不适等异常时，一定要暂停佩戴美瞳，并及时到正规医疗机构眼科就诊，排除可能存在的角结膜疾病。（郝静华 王廉 作者：北京市普仁医院眼科副主任医师）