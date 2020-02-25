专家支招缓解因佩戴口罩造成的皮肤不适

人民网北京2月25日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，针对佩戴口罩而造成的皮肤问题，北京协和医院皮肤科主任医师刘洁表示，建议使用前阅读说明书，注意是否有对皮肤过敏的成份。对于儿童，要选择大小和形状适合的口罩，减轻对局部的压迫。每两、三个小时适度变换口罩佩戴位置，减轻局部压力。

刘洁建议，在经常受压部位提前使用预防性敷料，定期检查皮肤，如果出现问题及时处理。对于已经出现的皮肤压伤，如果是轻度压痕，一般不需要治疗；如果压痕较重，或出现局部皮下瘀血，可选用改善皮肤血液循环的外用药膏；如果皮肤问题进一步加重，出现了红肿和破溃，加用外用抗生素软膏。

“如果皮肤出现变软、发白或者起皱等皮肤浸渍，主要是局部潮湿引起，可在佩戴口罩前使用含有氧化锌或者凡士林的润肤霜。摘掉口罩以后，要清洁皮肤，适当地使用一些润肤剂，改善皮肤状况。”刘洁说。