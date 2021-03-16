专家：保持健康生活方式 远离肾脏病

为提高大众对慢性肾脏病早查、早防、早治的认知，国际肾脏病学会和国际肾脏基金联盟联合提议，自2006年起将每年3月第二个星期四定为世界肾脏日。今年肾脏日的主题为“积极面对肾病，共享精彩人生”，3月11日，中华医学会肾脏病学分会主任委员、浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心陈江华，中华医学会肾脏病学分会常委、副秘书长、中山大学附属第一医院肾内科陈崴做客人民网·人民好医生访谈间，普及慢性肾脏病相关知识。陈江华在访谈中强调，目前全世界有8.5亿人因各种原因患有慢性肾脏病，我国慢性肾脏病患者超过1亿，呈现患病率高、危害大、知晓率低的特点。慢性肾脏病是威胁我国人民群众生命健康的“沉默杀手”，倡导健康生活方式，是预防慢性肾脏病的关键。

如何早期筛查出慢性肾脏病？陈崴介绍，只需做普通尿常规、肾功能检查和泌尿系超声检查即可。这些检查简单易行，在基层医院、社区都可以进行。

哪些人是患慢性肾脏病的高危人群？如何预防？陈崴介绍，慢性肾脏病主要病因为慢性肾小球肾炎，包括原发性和继发性的肾小球肾炎。其他特别值得关注的重要病因包括：糖尿病、高血压。同时，高龄、高尿酸血症、肥胖、高脂血症人群，也是患慢性肾脏病的高风险人群。“保持健康的生活方式至关重要，吸烟、不运动、无规律的生活起居、睡眠少的生活习惯，也是高危因素。”陈崴提醒，还有一类人群，因长期滥用各种不明非药物、保健品、不明中草药，也更容易发生药物相关肾损害。

对于慢性肾脏患者的日常生活存在较多的误区，诸如慢性肾脏病人不能运动等。对此，陈江华解释，慢性肾脏病是相伴终生的慢性疾病，健康生活方式有益于改善患者的状态，提高患者生活质量。慢性肾脏病患者，除了在疾病的活动期、感染期、急性期加重期间需适当休息，其终生应该要注意安排适当锻炼。“需强调的是，锻炼要量力而行、循序渐进地进行，不主张激烈运动。短时间内剧烈的运动，易造成急性肾损伤。”

慢性肾脏患者怎样合理饮食？陈江华建议，高血压患者适当低盐饮食，但不是无盐。处于急性水肿期的患者，适当控制盐含量，也非完全无盐。饮食要注意合理的蛋白质摄入。如果患者肾功能好，可摄入正常范围的优质蛋白质，也要避免过高的蛋白质摄入，增加肾脏负担；如果肾功能已经有下降，就需要根据肾功能损伤的程度，适当的控制蛋白质摄入，这个量要根据肾功能情况而定。

“另外，我们主张多饮水，增加肾脏溶质排泄，保持有效肾脏的容量，建议每天能均匀的达到1500毫升到2000毫升的喝水量。”陈江华补充说，同时，也要实现科学的睡眠、定期的睡眠。陈江华强调，健康的生活方式至关重要，帮助大家远离慢性肾脏病，也能促进慢性肾脏病的患者康复、提高生活质量。让全社会关注慢性肾脏病，倡导健康的生活方式；让全社会关注慢性肾病患者，使他们能积极面对肾病，共享精彩人生。