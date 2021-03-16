肿瘤标志物超标  距离癌症有多远？

两项肿瘤标志物指标升高

原来是长了胃息肉

近日，在省中医院接受体检的陈姨拿到结果，发现自己有两个肿瘤标志物指标CEA、CA199都升高了，这把她吓了一大跳。 联想到最近几天自己感觉胃部不舒服，加上平时经常作息不规律，吃饭不定时，陈姨慌了，觉得是不是自己得了胃癌。赶忙来到广东省中医院消化内科门诊咨询。 医生详细了解完陈姨的情况后，向忐忑不安的陈姨解释道：“阿姨，您先别紧张。其实除了肿瘤，有些良性的疾病也有可能导致癌症指标的升高。”

在医生的建议下，陈姨接受了胃镜检查，结果发现，胃里并没有长肿瘤，只是有几颗息肉，现在已经被医生在镜下钳除干净了。这下陈姨终于如释重负。不过医生也提醒陈姨，虽然胃里面没有发现肿瘤，但是肿瘤标志物的升高，还是不可小看，并建议陈姨完善其他的相关检查，进一步排除体内其他脏器出现肿瘤病变的可能。

CEA、CA199等肿瘤标志物升高

多半得了癌症吗？

张北平介绍，肿瘤标志物是指在肿瘤发生和增殖的过程中，由肿瘤细胞合成、释放或者是机体对肿瘤细胞反应而产生的一类物质。当机体发生肿瘤时，血液、细胞、组织或体液中的某些肿瘤标志物就可能会相应地升高。但应当指出的是肿瘤标志物的升高并不一定意味着体内就发生了肿瘤，因为在一些正常人或者良性疾病的人群中肿瘤标志物也可能会升高。

并且肿瘤标志物指标异常大多并不只是针对一种恶性疾病。例如，CA199的升高也可能是胰腺方面出现问题。CEA的升高也可能是结直肠、肝脏等脏器出现问题。

所以单凭肿瘤标志物升高判断体内发生肿瘤是极为不可靠的！但当CEA、CA199等肿瘤标志物升高仍需重视，应当做到：

1. 进行消化道肿瘤筛查：完善胃肠镜等检查；

2. 排查CEA、CA199、CA724升高的相关疾病；

3. 结合临床症状、影像学检查等其他手段综合考虑。

这些人群发现肿瘤标志物升高

需要警惕

1. 有家族遗传史：家族近亲属中有人患有某种癌症，那么本人患该种癌症的风险比没有癌症家族史的人要高很多。例如：一个女人，她的家族中母亲或者姐妹得过乳腺癌，那么她本人患乳腺癌的风险就比较高；

2. 患有基础疾病：自身本来长期患有某种疾病，就容易发展成某种癌症。例如：患有肝癌的患者中大部分都有乙肝病史；

3. 与癌相关的工作职业：工作中需要经常接触放射线或者化学毒物，工作环境污染严重等容易使人患癌；

4. 有不良生活饮食习惯：有长期不良的生活饮食习惯，例如：长期吸烟、酗酒、经常食用烟熏食物等的人容易患有癌症。

以上人群都是患癌的高发人群，所以当这些人在检查过程中发现肿瘤标志物升高，就需要格外重视，尽快完善进一步的相关检查，排除其他疾病及因素的影响，而导致肿瘤标志物的升高。

此外，即使不属于以上人群，当在检查过程中发现肿瘤标志物升高，也需要引起注意。通过改善自己的生活方式，比如戒烟戒酒、适量锻炼、规律饮食和作息等，并且三个月后再复查一次肿瘤标志物，确保自身身体健康。（周洁莹）