哪些检查要空腹
首都医科大学宣武医院老年病科护师 王璐璐
到了医院，为了明确病因，患者难免要做检查，可面对着品类繁多的检查，患者就会开始发懵：这个血常规要空腹吗？那个超声前能吃点吗？
一般需要空腹检查的项目包括：腹部的超声、CT、核磁，肾动脉超声，胃镜、肠镜，需要强化的CT、核磁等。血液检查中包括：空腹血糖、肝功能、肾功能、电解质、血脂、各种感染标志物、肿瘤标志物、激素水平等。
检查之所以要空腹，都是为了得出更加准确的诊断。就血液检查来说： 1.空腹状态时机体处于一个基础代谢状态，可以排除饮食等因素的影响；2.部分检查结果的参考范围是空腹的范围值，若不是空腹状态下就失去了参考意义；3.部分人进食后血液会呈现乳糜状，影响检查结果。
就其他检查来说：腹部的超声、CT、核磁要求空腹，是因为胆囊在充盈的状态下才能清晰显示，进食后胆囊会出现萎缩、胆囊壁增厚，影响检查结果甚至导致误诊；胃镜、肠镜要求空腹是因为食物残渣会遮挡住溃疡面和黏膜，影响观察，而牛奶、咖啡、果汁等物质会造成黏膜颜色发生改变。
当然，并不是所有的检查都需要空腹：各个部位的X光；无需强化且非腹部的核磁、CT；甲状腺、乳腺的超声、颈部及脑血管超声、上下肢动静脉超声、心脏超声、心电图等都不需要禁食禁水。▲
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