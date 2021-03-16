国家卫健委：3月15日新增新冠肺炎确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京3月16日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（四川6例，上海5例，天津1例，江苏1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者328人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例178例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例5159例，累计治愈出院病例4981例，无死亡病例。

截至3月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例182例（无重症病例），累计治愈出院病例85244例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90062例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者983600人，尚在医学观察的密切接触者3957人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者260例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12349例。其中，香港特别行政区11311例（出院10769例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区990例（出院951例，死亡10例）。