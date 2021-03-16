留神 这两个病正在“暗算”你的肾

3月11日是“世界肾脏日”。作为泌尿系统的重要组成部分，肾脏肩负着排泄人体代谢废物、维持身体内部环境稳定的重任。然而，肾脏同样也面临着其他疾病带来的诸多威胁。北京市疾控中心慢性病防治所的专家介绍，有这么两个常见病，正在悄悄“暗算”我们的肾。

太能扛 慢性肾病早期没症状

我们的每个肾脏都有大约一百万个称为肾单位的微小过滤器，如果肾单位受损，就会停止工作。如果这种损害持续下去，导致越来越多的肾单位关闭，当超过一定的阈值，剩下的肾单位就不能很好地过滤血液以保持健康。

慢病所的专家介绍，这种经过数月或数年的肾功能逐步丧失，就是慢性肾脏病。如果肾功能继续恶化，就会发生肾衰竭。未经治疗的肾衰竭可能危及生命。

而早期的慢性肾脏疾病常常没有任何症状。甚至，在出现任何症状之前，一个人最多可能会丧失90%的肾功能。

这俩病常拿肾当“攻击”靶点

肾脏疾病的最常见原因——高血压和糖尿病。据估计，约有四分之一以上的肾衰竭是由高血压所导致。而糖尿病则被认为是三分之一慢性肾脏病的原因，并且是大多数发达国家终末期肾病最常见的原因。

那么，高血压与糖尿病是如何影响肾脏的呢？慢病所的专家介绍，长期的高血压与高血糖会对血管造成损害，而血管可以说是向各处器官运送氧气和营养物质的“生命通道”，当这个通道出现问题，就会影响目标器官的正常工作。

高血压和糖尿病人群，发生动脉粥样硬化的可能性更高，而且容易发病早、病情进展快。动脉粥样硬化时，血管弹性减弱，管腔逐渐变窄甚至完全闭塞。当这种病变侵犯肾动脉，就会引起肾动脉硬化。

而且，糖尿病还会带来微血管的病变，导致微循环障碍。微血管病变累及肾脏，引起糖尿病肾病，这是糖尿病的常见并发症之一。

此外，高血压肾小动脉硬化、糖尿病肾病是慢性肾脏病和慢性肾衰竭的重要原因。同时，慢性肾衰竭虽然进展缓慢，但高血压与高血糖可加剧其渐进性发展。

除了体检 这样做也护肾

保护肾脏首先要提高对慢性肾脏病的警觉，在体检或其他健康检查时，接受肾脏功能相关检查是了解肾脏健康状况的唯一方法。与此同时，专家提醒，健康的生活方式有助于保持身体健康，这也同样有益于肾脏健康。

饮食、运动、体重三管齐下 选择有益于健康的食物，比如新鲜蔬菜水果、全谷物食物、低脂或无脂肪的乳制品等，减少高脂、高盐、高糖食物的摄入。在身体条件允许的情况下，争取每天活动30分钟以上，让规律的锻炼成为生活的一部分。健康的饮食选择和规律的身体活动同时也有助于平衡能量的摄入与消耗，有利于保持健康的体重。

保持充足的睡眠 尽量保证每天7～8小时的睡眠时间。

不吸烟、限制饮酒 使用任何形式的烟草制品都对健康有害。最好不要饮酒，如饮酒，应适量。

减轻压力，保持平和 情绪的改善也有益于身体健康。体育锻炼可以帮助减轻压力。（记者 李洁）