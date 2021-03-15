赵媛媛：互联网医院监管应重视智能技术的作用

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

3月10日，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，河北医科大学第一医院副院长赵媛媛认为，互联网医院是新兴事物，对互联网医院的监管也处于初期探索阶段，下一步加强个人征信监管，患者个人隐私监管等。

河北医科大学第一医院副院长赵媛媛。陈晨 摄

赵媛媛介绍，在互联网医院准入之前，河北省级卫生行政部门要建立互联网医院监管平台，加入该平台的互联网医院才有可能获得资质牌照。互联网医院的监管可以分为诊疗服务前、诊疗服务中、诊疗服务后三个环节。监管内容主要涉及医院的诊疗资质，执业范围，以及医院的医疗资源能否承担起互联网医院的需求等方面。

此外，关于人员资质监管，主要涉及医务人员执业资格，护理人员执业资格，以及超范围执业等内容。关于诊疗范围监管，主要涉及复诊合规性、常见病诊疗合规性。关于电子处方监管，主要考察开具的处方是否经过严格审方，处方流转过程是否合规。关于合理用药监管，主要是用药是否遵守国家的相关法律法规以及医院内部规范。

赵媛媛表示，互联网医院的监管问题中，应重视智能技术的作用。她举例说到，“监”这项工作可以更多的交由信息化、智能化的AI技术去开展，通过智能检测，一方面服务于上级卫生服务部门、地方政府，让主管部门迅速、准确了解到互联网医院的情况，从而能更科学的去“管”。另一方面服务于医疗机构或者人民群众，通过智能监测，让医生、患者及时了解想要的健康数据。