陈树波代表：互联网医疗要与传统医疗有机结合 两者不能分离

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

3月10日，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，全国人大代表、邢台市人民医院党委书记陈树波表示，互联网医疗与传统医疗相比，一定程度上体现了医疗行业未来发展方向，尤其在解决我国医疗资源不平衡问题上，互联网医疗可发挥重要作用。

全国人大代表、邢台市人民医院党委书记 陈树波

陈树波对互联网医疗与传统医疗的区别进行了分析。他认为，首先是就诊模式的区别。传统医疗的就诊服务需要面对面，强调的是线下服务。互联网医疗通过线上传输照片、视频的方式，使问诊更加便捷。第二，医疗范围覆盖面的区别。传统医疗一般来讲属于区域覆盖，互联网医疗打破了区域限制，对于缓解医疗资源不平衡具有重要作用。

与此同时，陈树波表示，我国互联网医疗目前尚处在发展期，有关疑难疾病、危重病人的治疗还无法及时给予较好的方案，仍需要到线下医院就诊，核心技术仍有待继续开发。

陈树波认为，应提倡传统医院积极拥抱互联网医疗，同时，互联网医疗要与传统医疗有机结合，两者不能分离。无论是传统医院还是互联网医院，都必须始终坚持以服务病人为中心，并坚持医疗机构的公益性，医疗模式无论如何革新，医院以及医生的初心和使命不能变。

最后，陈树波谈到如何调动广大医护人员积极投身到互联网医院的建设。他认为，医护人员是压力最大、最为忙碌的群体之一，互联网医院发展的核心是人才的问题，离不开优秀的医护人员。要让医护人员有精力、有时间、有兴趣从事线上医疗服务，是每个医院管理者需要思考的问题。