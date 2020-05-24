利用5G技术 深化三地医疗机构合作

“在这次疫情防控中，公共卫生医疗机构的重要性充分显现，建议京津冀三地医疗机构进一步深化合作，协同打好疫情防控阻击战。”全国人大代表、邢台市人民医院党委书记陈树波在接受记者采访时说。

陈树波代表介绍，京津冀协同发展6年来，三地医疗卫生领域协同发展不断深入，开展了多项富有实效的合作项目，目前京津冀三地就医已实现医保直接结算，京津冀医学临床检验结果互认项目达到36项，176家医疗机构的20余项医学影像资料实现共享，医疗机构之间人才培育、远程会诊等合作也日益紧密，这些为三地医疗机构携手战疫，打下了良好的基础。

陈树波代表介绍，疫情防控中，京津冀三地齐心协力同战疫，建立了疫情联防联控机制，实现了信息共享、互联互通、协调联动。三地医疗机构也紧密合作，互相分享抗疫的治疗经验，完善本地治疗措施，指导危重症患者救治活动，为三地疫情防控作出了重要贡献。

在疫情防控中，由于人员流动受限制，很多过去需要到北京、天津看病的患者都留在了当地。为方便患者就医，邢台市人民医院利用互联网技术，与京津多家医院开展远程医疗服务。截至目前，该院与北京肿瘤医院、北京大学第一医院等11家医院、4000多名专家建立了远程会诊网络，使患者不用去京津也能得到很好治疗。

陈树波代表建议，在常态化疫情防控形势下，三地医疗机构应继续发挥协同优势，进一步加强合作，及时分享疫情防控方面的研究成果。

疫情期间，京津冀三地医疗机构之间利用互联网技术尤其是5G网络开展了许多远程医疗、远程学术会议活动，既促进了学术交流，也减少了人员流动。当前，以5G为代表的新基建正在加速建设，陈树波代表建议，京津冀三地医院应抓住5G网络建设的机遇，大力发展远程医疗，加强医疗卫生资源共享，推动三地医疗水平迈上新台阶。（方素菊）