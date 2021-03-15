《本草衍义》记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。”此处的“荼”即是现在的“茶”。茶属中药一族，故善养生者以茶为药，拾遗补缺。从中医养生的角度来看，每个人体质不同，每种茶的性味也不同，如果能依据体质特点来选择合适的茶饮，可达到事半功倍的效果。本期，《生命时报》特邀河南省中医养生保健专业委员会副主任委员吕沛宛和浙江大学茶叶研究所所长、浙江省茶叶学会副理事长王岳飞为大家介绍如何辨体质，喝好茶。

不同茶类由于加工工艺、品种、地域、季节等因素的差异，其性味特点有所不同：绿茶属不发酵茶，富含叶绿素、维生素C，性凉而微寒；白茶是微发酵茶，温凉平缓，不过，“绿茶的陈茶是草，白茶的陈茶是宝”，陈放的白茶有去邪扶正的功效；黄茶属部分发酵茶，性寒凉；乌龙茶属于半发酵茶，性平，不寒亦不热，属中性茶；红茶为全发酵茶，性温；黑茶属于后发酵茶，茶性温和，滋味醇厚回甘，刺激性不强。根据《中医体质分类与判定》中体质和常见表现，推荐饮用的茶叶种类也各有侧重。

平和体质。平和体质是正常功能较协调的体质，通常面色红润、精力充沛。这类人提倡顺应自然，各类茶都可以喝一些，例如春饮花茶理郁气；夏饮绿茶驱暑祛湿；秋品乌龙解燥热；冬喝红茶暖脾胃。

气虚体质。气虚的人容易倦怠无力、少气懒言，或头晕目眩，面色有点黄。这类人适合喝普洱熟茶、乌龙茶，搭配黄豆、玉米、豌豆等制作的点心同食。

阳虚体质。表现为阳气不足，畏寒怕冷，不敢吃凉的东西。喝茶可以选择红茶、黑茶、重发酵乌龙茶（岩茶），阳虚重者，可以在茶里稍加几片干姜同饮，不推荐喝绿茶、黄茶、苦丁茶。

阴虚体质。这类人群的特点是内热，手脚心发热，易口燥咽干，眼睛干涩，大便干结。可多饮绿茶、黄茶、白茶、苦丁茶、轻发酵乌龙茶，另外可搭配些枸杞、山药、石斛、麦冬同泡饮，慎喝红茶、黑茶、重发酵乌龙茶。

血瘀体质。这种体质的人多面色黯淡，舌质瘀暗，或舌边、舌尖舌中有瘀斑，身体常有刺痛，皮肤呈鱼鳞样改变，如舌质偏淡，怕冷，可喝红茶，如果舌质红，体质偏热，可喝绿茶。

痰湿体质。这类人多体形肥胖，腹部肥满松软，易出汗，面油，嗓子有痰，舌苔较厚，可喝橘普茶、红茶，佐以干姜同饮。

湿热体质。这类人时常湿热内蕴，面部和鼻尖总是油光发亮，脸上易生粉刺，皮肤易瘙痒，常感到口臭。宜多饮绿茶、黄茶、白茶、苦丁茶，慎喝红茶、黑茶、重发酵乌龙茶。

气郁体质。体形偏瘦，多愁善感，感情脆弱，常感到乳房及两肋部位胀痛。尽量少饮含咖啡因多的茶，适合喝山楂茶、玫瑰花茶、菊花茶、佛手茶、陈皮茶。

特禀体质。这是由遗传因素和先天因素所造成的一种特殊状态的体质，通常表现为易对药物、花粉、季节等过敏。这类人群不宜喝浓茶。

吕沛宛表示，《黄帝内经》称，“阴阳匀平，命之曰人。”健康的体质讲究的是“阴阳平衡”。因此，总的来说，大家可以根据茶的温凉偏性来选择：阴寒体质，如时常畏寒的人，适合喝温性茶；阳性体质，如容易燥热的人，适合喝凉性茶；正常体质，阴阳均衡，就顺应时节喝茶，无论哪种体质，最关键的还是要保持心态平和，按照自然简单规律的方法去生活，不然过犹不及。（记者 任琳贤）