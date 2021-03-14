全国人大代表顾晋：强化癌症预防 多方协同推进早筛

人民网北京3月14日电 （记者李栋）近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年两会特别节目——《两会时刻》在京举行，在主题为“关注肿瘤早筛 增进群众健康福祉”访谈中，全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋表示，癌症是可预防的，需要多方协同推进癌症早筛工作开展，从源头预防控制结直肠癌。

“肿瘤的早预防、早发现、早诊断，特别是早期筛查，对提高肿瘤治疗效果十分重要。”顾晋表示，已经有大量的研究表明，结直肠癌的早筛能够明显提高术后治疗效果。早期筛查不仅能够减轻患者的痛苦，提升治疗效果，也能够有效减轻患者的经济负担。目前我国公众对于肿瘤的认识水平有待提高，尤其是基层、西部地区，患者对早筛接受度不够。要加强对早期肿瘤筛查地宣传，提高大众对癌症筛查的接受度，通过媒体多种手段强化大众对于癌症早筛意义的认识，普及健康知识。

顾晋表示，当前医务工作者对诊断治疗关注比较多，对早期筛查重视度不够，需要向医务工作者进一步普及早筛的概念，提高医务工作者对筛查的关注。建立早期筛查门诊，为有需求的患者进行筛查提供指导与便利。与此同时，也需要行业、协会以及政府的支持，强化医务人员继续教育，在县级医院开展早筛规范化培训，将早发现、早治疗落实到基层，并将肿瘤治疗进一步规范化，真正让老百姓受益。

作为结直肠癌方面的专家，顾晋强调，肠镜对于发现早期癌症有十分重要的作用,但当前我国肠镜检查发展不协调，医疗条件差别较大。希望能够加大对肠镜筛查的投入，筛查出高危人群，并进行相应的干预措施，缓解在结直肠癌方面的医疗压力。

早期筛查强化癌症预防，是节约治疗成本的有效手段。 “希望动员社会各方力量，医保保中间，商保保两头，将早期筛查和安全疗护加在一起，为患者提供全生命周期的健康照护。” 顾晋说。