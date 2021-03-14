代表委员专家热议癌症早筛：多方协同 降低老百姓肿瘤防治经济负担

人民网北京3月14日电 （记者李栋）近日，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋，全国政协委员、北京协和医院消化内科主任杨爱明，诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青围绕“关注肿瘤早筛 增进群众健康福祉”主题展开讨论，共同为强化癌症预防、推动早筛建言献策。

一线医务工作者要加大推进肿瘤早筛普及

“肿瘤的早预防、早发现、早诊断，特别是早期筛查，对提高肿瘤治疗效果十分重要。”顾晋表示，已经有大量的研究表明，结直肠癌的早筛能够明显提高术后治疗效果。但是当前在我国，尤其是基层、西部地区对于肿瘤认识水平有待提高。

顾晋建议，要加强对早期肿瘤筛查的宣传，通过多种手段强化大众对于肿瘤早筛意义的认识，普及健康知识。同时，向医务工作者进一步普及早筛的概念，让更多医生加大对筛查的关注，建立早期筛查科室，强化医务人员继续教育。

同时，对于普及肿瘤防治所面临的费用问题，可以从政策支持、企业推进、医疗保障等多个方面着手，降低老百姓肿瘤防治的经济负担。顾晋表示，“医保保中间，商保保两头，把早期筛查和安全疗护加在一起，为患者提供全生命周期的健康照护。”

“对于一些患者来说，如果在癌前病变时得以发现并进行处理，可让有效避免癌症的发生。在筛查处于早期癌的情况下及时处理，可以使这类患者花费更少的钱解决问题，这是预防及关口前移的重要体现。”杨爱明建议，大众在做体检时，如果查出一些胃肠道癌前病变和早期癌症状时，要及时进行干预，这也是一种预防为主的疾病治疗手段。

关口前移需加大对癌症筛查医疗资源的投入

据了解，伴随着肠癌高发和预防意识的提升，肠镜检查的需求也在逐步攀升。在一些一线城市，有些患者预约专家无痛肠镜的等待时间甚至超过半年。同时，还有一些患者尤其是中老年人群，顾虑肠镜检查时的疼痛感、费用等问题，甚至不愿意做肠镜筛查。

顾晋强调，肠镜对于发现早期癌症有十分重要的作用。但当前我国肠镜检查发展不协调，医疗条件差别较大。希望能够加大对肠镜筛查和创新筛查技术的投入，筛查出高危人群，并进行相应的干预措施，缓解在结直肠癌方面的医疗压力。

杨爱明表示，结肠镜是筛查的最后一道关口。在此之前，可以使用最简单的方法，如多查几次大便、全血，通过问卷方式了解哪些人属于高危人群，用这些方式进行筛查，减少患者对肠镜的需要。此外，也要培养更多消化科医生满足临床需求。

癌症早筛合规化有助于行业可持续发展

癌症防治工作是一项系统、复杂且长期的工程，需要凝聚政府、医疗机构、企业等社会各界力量共同努力、参与。朱叶青介绍，诺辉健康致力于研发和推广高发癌症居家早筛的新技术。企业的创业初心是改善中国结直肠癌筛查的困境，改变人们的生命轨迹。对每个癌症高风险个体和家庭，癌症早筛都是需要敬畏生命、尊重专业的工作，癌症早筛的产品与技术创新任重而道远。

朱叶青提出，为加速推进癌症防治，助力健康中国建设，诺辉健康将重点开展三方面工作：一是推动癌症早筛行业合规化；二是与政府、医疗机构、公益组织等共同推广癌症筛查理念；三是探讨解决癌症筛查费用问题。企业可通过新产品、新技术帮助降低癌症筛查整体医疗支出费用。