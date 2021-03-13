刘玲：县医院打好“五张牌” 扎实推进医联体建设

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“探路十四五 县级医院综合能力建设”的专场论坛上，河北省沧州市南皮县人民医院院长刘玲分享了南皮县人民医院在推进分级诊疗中的经验和做法。

河北省沧州市南皮县人民医院院长刘玲。陈晨 摄

刘玲认为，扎实推进医联体建设，离不开政府的主导、高度关注和大力支持。县级医院要落实分级诊疗，下沉优质医疗资源，提升基层诊疗水平，要有能力承接落实“小病不出乡，大病不出县”工作，让患者真正愿意在基层就医。

刘玲提出，南皮县人民医院扎实推进医联体建设，主要打了“五张牌”：

一是乡情牌，鼓励原籍医生回乡工作。该举措有利于增强当地患者就医体验、就医信任度，便于让原籍医生发挥作用回报家乡，提高其下沉积极性。

二是激励牌，稳定乡医人才队伍。南皮县人民医院明确派驻人员收入在原基础上提升5%-10%，通过优先提供职级晋升机会、岗位必选、退休人员返聘到乡等措施，充分调动人才队伍下沉积极性。

三是基础牌，通过“传、帮、带”提升基层医护人员服务能力。南皮县人民医院每月职能科室下沉到医联体单位做质控、考察，每年面向乡镇医联体单位开展30余场培训计划，录制临床视频教学，便于各医联体单位学习。最终实现乡镇医联体单位由“输血”向“造血”转变。

四是共享牌，让数据多跑路、患者少跑路。加强信息化建设投入，目前已达成电子病历应用四级、互通互联四级。医共体内，建立检验中心、影像中心、心电中心等各大中心，实现医共体内数据共享和结果互认。远程会诊以南皮县人民医院为中心，上链接京津冀医院下连接县乡村，解决了患者看病耗时长、耗钱多等问题，让患者不出县就可享受京津冀优质医疗资源服务。

五是惠民牌，延伸服务探索兜底保障创新模式。南皮县为贫困老人、残疾人成立七个幸福园，南皮县人民医院运营、管理日间照料，最终实现入住人员生活有照料、医疗有保障、基层有康复，使贫困老人和残疾人士老人所养、老有所乐、病有所医，该举措为以后医养结合建设提供了一条创新路径。此外，还启动护士到家上门服务，解决慢病、长期卧床、就诊不便等患者的就医问题。