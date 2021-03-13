付强：提升县域医院服务能力 守护好县域健康

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升县医院综合能力，推动县域医疗高质量发展”的专场论坛上，国家卫健委卫生发展研究中心副主任付强表示，县域医院建设和学科布局发展要从医疗服务、学科发展、地域因素三个方面，补短板、强弱项，维护人民群众健康，承担好“守护好县域健康”的责任。

国家卫健委卫生发展研究中心副主任付强。陈晨摄

“县级公立医院建设问题，一直是医改的‘重头戏’，也是医改能否最后取得成功的决定性‘战场’。”付强表示，新冠肺炎疫情的发生，使得县级医院能力建设重要性、必要性和紧迫性进一步凸显。当前我国县级医院的公共卫生医疗服务能力方面存在一定的短板和不足。县医院发热门诊和感染性疾病科建设、预约分诊能力、重大突发公共卫生事件和重大疾病早发现早识别能力等方面存在不足。与此同时，还存在学科发展不平衡、不充分的结构性短板弱项。

付强建议，需要从战略发展的角度，采取针对性的措施对县级医院建设和发展中的不足进行弥补，在下一步县医院的建设中，着力整体推进。解决县域医院在发展中存在的结构性缺失问题，结合地域特点，针对不同地域疾病的流行情况，强化地域整体的卫生健康投入和保障水平，更好、更全面地满足县域人民群众的健康保障和需求。