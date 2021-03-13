温准：以医联体为载体 逐步实现慢病规范化管理

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“探路十四五 县级医院综合能力建设”的专场论坛上，辽宁省庄河市中心医院院长温准提出，推动医院高质量发展，要以医联体建设为载体，建立完善慢病协同管理体系、重点慢病人群规范化流程，探索建立慢病规范化诊疗路径，逐步实现慢病规范化管理。

“慢性病防治十分重要。”温准介绍，据中国疾病预防控制工作进展统计，我国慢性病致死人数已占全国总死亡人数88.6%，其导致疾病占疾病负担总额70%，健康中国十五个专项行动中，四项行动涉及慢性病防治。

在慢性病防治方面，庄河市中心医院积累了一些经验。“2020年9月庄河市中心医院被授予慢病管理中心试点建设单位，这是一份荣誉，也是一份责任。”温准提到，庄河市中心医院与中国医科大学紧密协作，在胃癌防治工作方面，一直走在前列。截至目前，庄河市中心医院累计筛查早期胃癌三万余人次，有效干预人群占全市人口三分之一，近十年平均早诊诊断率达90%，庄河地区消化道癌死亡率也呈逐年下降趋势。

“我们将举办东北三省首家疾病健康管理示范医院活动，以此为契机逐步实现庄河地区慢病管理中心网格化，进一步加强临床救治能力和慢性病管理中心运营建设，以院内五大中心作支撑，以慢病管理中心信息化平台建设为抓手，逐步实现慢病规范化管理。”温准表示，为继续推动医院高质量发展，庄河市中心医院将以医联体建设为主要载体，建立完善慢病协同管理体系、重点慢病人群规范化筛查流程，为高危人群提供生活方式干预、高危因素控制方案。建立慢病规范化诊疗路径，针对目标人群进行规范化随诊康复管理，从而对辖区内居民建立筛查、预防、诊疗、康复随诊、健康教育等全闭环和全周期管理体系。