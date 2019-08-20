“肝癌规范化诊疗培育基地”在北京地坛医院挂牌

8月20日，“原发性肝癌规范化诊疗培育基地”在首都医科大学附属北京地坛医院挂牌成立，国家卫健委医院管理研究所项目主管王巍和地坛医院院长李昂、副院长吴国安为基地揭牌。据了解，这是国家卫生健康委医院管理研究所 “原发性肝癌诊疗规范化培训项目”在临床工作中的进一步贯彻落实与实施。

授牌仪式现场

李昂表示：“地坛医院将通过肝癌规范化诊疗培育基地的平台，积极推动肝癌规范化诊疗工作，同时带动医院多学科的合作和发展，为医疗工作增加活力；在做好自己的同时，我们有责任带动更多的基层医疗机构开展规范化的肝癌的治疗，让患者受益。”

“肝癌起病隐匿，大多患者确诊时已达中晚期，需要外科、介入科、内科、放疗科、病理科、影像科、检验科等肝癌相关诊疗科室之间的密切合作。”该院肿瘤诊疗中心主任李威教授介绍，“基地将根据本院实际情况，因地制宜进行分科室培训和多学科会诊，重点强调在院内规范化肝癌的早期识别和病理诊断，重视微血管侵犯的检出和分级，降低肝癌术后高危患者复发率，通过肝癌多学科局部治疗和全身治疗的综合运用，延长肝癌患者总体生存。”

国家卫健委医院管理研究所项目主管王巍进行了该项目的介绍。2018年由国家卫健委医院管理研究所负责组织、实施的原发性肝癌诊疗规范化培训项目正式启动。该项目通过对《原发性肝癌诊疗规范（2017年版）》进行宣传和培训，推动医疗机构人员切实按照规范要求，掌握规范化的诊疗手段，为患者提供规范的诊疗服务。项目将于2018-2020年在全国范围内建立30余家规范化诊疗基地，希望通过示范效应，以示范教学、学术研讨、网络交流等多种形式，带动和影响示范基地周围地区的医疗机构肝癌规范化诊疗工作的开展，提高医务人员诊疗服务能力。”

据悉，地坛医院肿瘤诊治中心是以多种微创治疗及内科治疗为特色、医教研为一体的专业化学科中心，下设肿瘤内科和肿瘤介入科两个科室。目前开放床位约80张，其人才梯队合理。中心拥有DSA手术室、CT介入治疗室、超声介入治疗室及肿瘤免疫治疗室，是全国肿瘤消融培训基地。