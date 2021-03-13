陈江华：强化基层肾脏病学科建设 助力健康中国

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升县医院综合能力，推动县域医疗高质量发展”的专场论坛上，浙江大学医学院附属第一医院肾内科主任、中华医学会肾脏病学分会主任委员陈江华建议，强化基层肾脏病学科建设，提升基层肾脏病诊疗能力，助力健康中国。

陈江华表示，当前我国慢性肾脏病发病率高，防治效果不理想。在县级医院内，肾内科学科队伍建设还存在很大缺口，肾内科学科技术也面临着很大的挑战。

“在我国，终末期肾病是因病致贫、因病返贫的主要大病。腹膜透析作为终末期肾病的有效治疗手段，长期疗效优于血液透析，且治疗费用低，但在基层腹膜透析的治疗能力不足。”陈江华表示，近年来，我国慢性肾病死亡风险增加速度超越了糖尿病、高血压、心脑血管疾病，但慢性肾脏病专业知识普及度不够，基层医生慢性肾脏病专业知识缺乏。疫情期间，中华肾脏病学会肾脏病分会通过线上和线下相结合，针对县域开展了多场培训，努力提升基层终末期肾病和慢性肾脏病防治能力，并成立了肾脏病防治专项基金，整合社会资源，加强县域人才建设。

陈江华呼吁，成立慢性肾脏病的防治中心，开展分级诊疗，通过区域医疗中心定向帮助的形式，助力县域进行队伍建设和技术能力提升。要进一步发挥互联网、大数据的平台作用，建立肾脏病防治联盟，整合数据，助力县域技术能力的进一步提高。要进一步做好慢性肾脏病的分级管理工作，将腹膜透析落地到基层，使绝大多数的慢性肾脏病患者能够真正落地到基层管理。