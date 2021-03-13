葛均波：县域医疗机构要做好百姓家门口的健康“守门人”

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月910日下上午，在主题为“提升县级医院综合能力 推动县域医疗高质量发展”专场论坛上，全国政协委员、中国县域医院院长联盟联合主席、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士表示，心脑血管疾病防治要‘“关口前移”’，做好预防。县域医疗机构在提升医疗水平的同时，要做好对患者疾病的识别与筛选，并与上级医院快速有效衔接。

葛均波指出，随着社会经济的发展，国民生活方式发生了深刻的变化。尤其是人口老龄化及城镇化进程的加速，中国心脑血管疾病危险因素流行趋势明显，导致心脑血管疾病发病率近年来呈爆发式增长。“当前我国心脑血管疾病的防治战线应做到‘关口前移’。强调以预防为先，持续提升心脑血管疾病救治率，完善患者的全程管理，加强心脑血管疾病防治体系建设。”

葛均波表示，近年来，中国心血管健康联盟以胸痛中心建设为抓手，构建以患者为中心的急性心肌梗死防治网络，推动我国心血管健康事业的发展。胸痛中心通过多学科合作，为胸痛患者提供快速而准确的诊断、危险评估和恰当的治疗手段，从而提高胸痛的早期诊断和治疗能力，减少误诊和漏诊，避免治疗不足或过度治疗，以降低胸痛患者的死亡率并改善临床预后。

“在推动胸痛中心建设的同时，我们也在推动发展房颤中心、心衰中心、高血压达标中心、心脏康复中心、瓣膜中心等心血管疾病学科中心，实现全流程管理模式，将心脏关爱贯穿心血管疾病的防救治康。”葛均波说。

葛均波认为，县域医疗机构是百姓家门口的健康守门人。要把老百姓的慢性病、常见病、多发病筛选出来并进行管理。同时，对于发现的一些疑难急病，要及时转运到上级医院。对于县域医疗机构的建设目标及要求，不应该一味追求“高大上”，应结合医院自身实际情况及患者医疗需求做到“有限地投入”。“把基层医疗做强并非是每个县医院都有多高端的医疗设备。基层医疗补短板过程中，要综合考虑当地经济发展现状及医疗需求，评估投入是否能有效转化，以及能否维持相关学科、科室的正常运转。”