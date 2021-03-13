专家：科技创新、医疗改革将助力提升癌症诊疗水平

人民网北京3月11日电（杨曦）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办六届。

在主题为“科技创新引领下的癌症诊疗新格局”的专场论坛上，与会嘉宾就如何将科技创新应用到医疗领域，深化医疗体制改革，推进“三早”工作开展等话题进行了深入讨论，并分享了精彩观点。

国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强，吉林省肿瘤医院党委书记、吉林省癌症中心主任程颖，北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任沈琳，中国医学科学院肿瘤医院内科主任王洁，解放军总医院第二医学中心健康管理研究院主任、中华医学会健康管理学分会第四届主任委员曾强，燃石医学创始人兼首席执行官汉雨生参加了本场专场论坛。

推广多学科诊疗模式 让患者获得最佳收益

国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院副院?蔡建强在论坛上表示，要继续推广肿瘤多学科诊疗模式，制定精准的个性化治疗方案，提高肿瘤患者对治疗的依从性和康复效果，让患者获得最佳收益的同时，对科室能力提升、人才培养以及医院品牌影响力的提升都将带来深远影响。

“相比传统的诊疗模式，多学科诊疗加强了各专业科室的协作互通，有效减小了以往‘一对一’会诊当中可能出现的治疗方案偏移问题。”蔡建强认为，面对疾病打“团队战”，就是多学科诊疗模式。多学科诊疗模式的核心是把各个学科的思想融在一起，将个体化治疗的思想融合到一起，对患者“量体裁衣”，制定个性化诊疗方案。

推进医联体建设 解决基层老百姓看病难、看病贵问题

吉林省肿瘤医院党委书记、吉林省癌症中心主任程颖在论坛上发言时表示，医联体的建设是国家推进分级诊疗、落实公立医院改革非常重要的举措。随着国家提出全面实施健康中国战略，医联体将成为提高整体基层卫生水平、深化医疗体制改革非常重要的抓手。

程颖表示，推动建设医联体构架，通过快捷转诊、开通绿色通道、远程会诊等方式，有效解决了基层老百姓看病难、看病贵的问题，实现了优质医疗资源的共享和推广，帮助基层学科共建，引领带动全省不同层级医院的协同发展。

实施精准治疗是未来非常重要的发展方向

北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任沈琳在论坛上发言时表示，专科联盟、医联体等医疗改革都进一步提高了病人均质化的治疗水平。此外，大数据为精准治疗提供了依据，精准治疗不仅给病人带来生存希望，还将在未来为病人提供重要的循证医学证据和研究依据。综合治疗、精准治疗，还有新手段、新技术、新药物的研发都是疾病的管理模式。

沈琳表示，以上模式多头并进，使肿瘤病人治疗效果越来越好，而且准确度也越来越好。准确度好，既给病人带来了生存的希望，又节约了很多人力、财力、时间各方面的成本，也是我们国家健康中国行动计划改革的一个重要目标，就是以病人为中心。

把精准、多学科的诊治前移到更早期的肿瘤治疗中

中国医学科学院肿瘤医院内科主任王洁在论坛上发言时介绍，中国癌症的发病率和死亡率，正随着中国人口老龄化快速增长。健康中国2030年行动计划当中，把癌症的防控放到了很重要的位置。国家癌症中心积极的响应政府的政策，致力于癌症防治体系的进一步完善，主要是通过加强癌症的预防、筛查、早诊、早治以及规范化诊疗水平的提升，来使癌症的发病率和死亡率的上升得到控制。

王洁主任表示，肿瘤治疗这些年重要的发展就是精准治疗和多学科治疗，例如在多学科的诊治和精准诊治下，多个癌种的五年生存率大幅增加，病人的临床获益取得长足的进步。未来怎么把精准、多学科的诊治前移到更早期的肿瘤治疗中，将是我们面临的一个非常重要的挑战。

健康体检应是以最小代价获得最大健康收益

解放军总医院第二医学中心健康管理研究院主任、中华医学会健康管理学分会第四届主任委员曾强在论坛发言时表示，健康管理的第一个环节就应该是健康体检，体检就是发现危险因素进行管控。健康体检应该是以最小的代价获得最大的健康收益。癌症如果能早筛出来的话，将大大提高生存率。

曾强表示，技术的研发也很重要，先进的适宜技术对健康体检和健康管理学科的发展有推动作用。把癌症的“三早”工作推动落实好，无论是从促进健康、提高生活质量，还是从产业方面来说，都具有非常重要的价值和意义。

高科技医疗技术发展有助于提高早检早筛性价比

燃石医学创始人兼首席执行官汉雨生在论坛发言时表示，目前传统癌症筛查方式比较单一，基本上都是单癌种筛查，效率低，部分筛查方式有创性或操作繁琐，所以就造成流程相对繁琐、总体综合的性价比较低，且筛查依从性低。基于上述原因，接受传统癌症筛查的人群比例较低。例如，国家癌症中心2019年发表在国际权威期刊《GUT》上的数据显示，中国结直肠癌高风险人群中仅14%接受了结肠镜检查。而从科技投入研发入手，技术的进步将有望解决这一问题。

汉雨生认为，作为高科技企业，要有几方面的担当：一是引领行业的技术发展，二是把新技术带到市场上来并参与树立行业规范，三是要承担起市场教育组织者的角色。