高价“救命药”一下便宜了

3月1日，北京新版医保目录启用，119种新药入选，这是近年来调入药品数量最多、惠及领域最广的一次，肿瘤、慢性病、罕见病患者以及特殊群体的看病负担大大减轻。在接受记者采访时，不少患者和医生都表达了切身的感受。

患者故事

新药进目录

曾狠心停掉的药能报销了

3月1日上午8点半，付先生按预约时间来到北京清华长庚医院门诊，他紧捏着挂号条，心里说不出地高兴：因为太贵而停掉的生物制剂，这次进医保了！

30年前，付先生被确诊为银屑病，提起这么多年的生活，他直言：煎熬。起初只是头顶上有一小块发红，很快，头上的红斑迅速转移到了背部、四肢，还有脸部。“身上40%的面积都是皮损，浑身奇痒难耐，早上起床，床单上铺满白色皮屑。”付先生的手机里还留着发病时的照片，俊朗的脸上有大片的红斑以及鳞屑，“客户见到我转身就走，工作也没了。那段时间，我把自己关在房间里，看着满身的皮损，觉得没前途，很绝望。”在父亲的鼓励下，付先生尝试了各类疗法。每个月，他都会去医院看一看，“做做理疗，问问有没有什么新药。”

2017年，药品司库奇尤单抗在北大人民医院做临床试验，在皮肤科主任张建中的建议下，付先生成了第一批试用者，“效果非常好，注射一个半月后，身上几乎没有皮损，我一口气买了一堆短袖短裤，有种重见天日的感觉。”付先生说，2018年临床试验结束，他一直期待着新药的上市。2019年5月，司库奇尤单抗正式上市了，但每个月两支的维持用量，每支接近3000元的价格，让他吃力。坚持自费半年后，付先生还是狠狠心把药给停了。

这次，得知司库奇尤单抗进入医保，付先生7点钟就从家里出门，早早来到医院门诊等候，“真没想到，刚上市一年多就能进医保了，”报销后，司库奇尤单抗每支只有273.6元！

本次医保目录调整，不少新上市的好药名列其中。以备受关注的抗肿瘤药PD-1抑制剂为例，我国首款国产PD-1单抗药物，用于治疗黑色素瘤的特瑞普利单抗，价格从7200元/240mg降至2100元/240mg；适应症为肝癌、食管癌等的卡瑞利珠单抗，单支价格从19800元/200mg降至2928元/200mg；治疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤和局部晚期或转移性尿路上皮癌的替雷利珠单抗，价格从10688元/100mg降至2180元/100mg。这三种国产抑制剂均为近一两年内上市的新药，药价降幅均在70%以上。它们进入医保后，患者的疾病负担将进一步减轻。

“救命药”降价

之前一个月的药费现在使一年

本次医保目录调整，北京门诊特殊疾病报销也有新变化，其中，“特发性肺纤维化抗纤维化治疗调整为肺间质病抗纤维化治疗，并将尼达尼布纳入该病门诊特殊疾病报销，”几十个字的改变，让肺间质纤维化患者看到了希望。

在北京胸科医院呼吸科主任叶寰的病房里，有一些肺间质病患者，他们活下去的唯一希望，就是找到“可以救命的药”。正常人肺部，肺泡之间有大量毛细血管和淋巴管运送氧气排出二氧化碳，但肺间质病患者肺泡中间发生了不可逆的纤维化，会出现严重低氧血症，造成多器官功能障碍甚至衰竭。“这种患者经常会因为缺氧而发生呼吸衰竭，肺弹性差。”叶寰说。

肺间质纤维化目前无法根治，只能尽量减缓疾病进展，抗纤维化治疗就是治疗手段之一，药物选择非常有限，只有吡非尼酮、尼达尼布等少数几种。“用药一段时间后，患者症状和肺功能都会有所改善，可一旦停药，又会卷土重来，”叶寰说，临床中，选择尼达尼布的患者较少，主要是每年二十多万的治疗费用令人无法承受。本次纳入医保后，尼达尼布由年均约24万元的药费下调至年均9万元，纳入北京门诊特殊疾病报销后，退休职工该药年均负担进一步降低到约1.5万元。之前一个月的药费现在能管一年。

医院反馈

用药更合理

癫痫儿童可以选静脉给药了

除了救命药，一些常规用药的调整，则会影响患者的用药习惯，使患者长期受益。

在本次医保目录调整中，左乙拉西坦注射用浓溶液是新调入的儿科临床用药，主要用于治疗儿童癫痫。首都儿研所神经内科主治医师冯硕说，左乙拉西坦有口服剂型，也有注射剂型，此前口服剂型是有医保的，但注射剂型没有纳入医保，这次调整后，医生在药品的选择上会更加灵活。“特别是处于急性发作期的癫痫儿童，癫痫持续状态或频繁的抽搐状态下没有办法口服，此时静脉给药，效果快，也比较安全。平稳期回家后再口服，用药也更合理。”冯硕说。

看完新版医保目录，北京清华长庚医院皮肤科主任赵邑注意到5种临床常用药，包括本维莫德乳膏、巴瑞替尼片、依那西普注射液、度普利尤单抗注射液和司库奇尤单抗注射液。赵邑介绍，度普利尤单抗注射液是治疗重度特异性皮炎的靶向制剂，这次纳入医保后，月均费用从6000多元降至600多元。“生物制剂的开发和应用是最近几年全球银屑病治疗的革命性事件，纳入医保后，患者能够用得上用得起，给患者解决了大问题，”张建中如此评价。

受益者更多

新目录启用一周医保办更忙了

新版医保目录启用一周多时间，医院医保办也忙了起来。在清华长庚医院医保咨询窗口，来询问医保的人比往常多了不少。“大部分都是老患者，特别是一些需要长期用药的重病患者，比如肺癌、银屑病、风湿性疾病等。”清华长庚医院医保办工作人员说，由于启用时间比较短，医保办和药剂科联合对现场遇到的实际问题进行讨论，保证政策平稳落地。

在北京胸科医院呼吸科，有三位专家拥有门诊特殊疾病的处方权，患者持医保卡找医生开具门诊特殊疾病申请单，经过身份认定后到医保办办理相关手续，获得门诊特殊疾病身份，一年内便可执行门诊特殊疾病的收费标准。叶寰说，以往在认定特发性肺间质纤维化患者的时候，需要典型的影像表现等，这次调整了疾病名称，受益患者将更多。

社会期待

好消息不断

医保政策一年比一年好

相对于肿瘤科、罕见病、皮肤科等重磅药品的加入，高血压、儿科用药则相对较少。北京朝阳医院心内科副主任医师杨中甦说，此前医保目录中心血管病方面的药品已经比较全，本次药品调整主要涉及的是一些大病重病、药品费用特别高的领域。首都儿研所医保办主任郑秋实介绍，对于儿童患者来说，今年开始执行的41号文件有更为重要的意义。

记者在北京市医保局官网上查询到了这份京医保发【2020】41号文件，根据通知，2021年1月1日起，本市基本医疗保险参保人员，因患先天性疾病在定点医疗机构进行治疗的，发生的医疗费用按基本医疗保险规定纳入医保基金支付范围。“这就意味着，儿童所有先天性疾病全部纳入报销范围，而之前只能报销46种，医保的政策真是一年比一年好，”郑秋实说，相较于罕见病百万分之一的发病率，先天性疾病的患者人群更广，这对很多家庭来说是一个非常好的消息。（记者 杨绪军）