新增148个品种！国家医保药品目录调整，覆盖更多救命药

8月20日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。常规准入部分共2643个药品，包括西药1322个、中成药1321个(含民族药93个)；中药饮片采用准入法管理，共纳入892个。

本次药品目录调整是国家医保局成立后首次全面调整，也是自2000年第一版药品目录以来对原有目录品种的一次全面梳理。

国家医保局官网通知截图

新增148个品种，覆盖更多救命药

国家医保局医药服务管理司司长熊先军在媒体吹风会上介绍，这次药品目录调整常规准入部分共新增了148个品种，其中西药47个，中成药101个，新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病药品和儿童用药，其中通过常规准入新增重大疾病治疗用药5个，糖尿病等慢性病用药36个，儿童用药38个。

熊先军表示，绝大部分国家基本药物通过了常规准入或者是被纳入拟谈判药品的名单，并将74个基本药物由乙类调整为甲类，特别是癌症、罕见病用药列入了拟谈判的名单。下一步经过谈判达成一致的，将来会纳入到目录。

150个品种被调出，重点监控药品全部调出

本次药品目录调整共调出150个品种，其中约一半是被国家药监部门撤销文号的药品，其余主要是临床价值不高、滥用明显、有更好替代的药品。除了被国家药监部门撤销文号的药品外，总共调出了79个品种。值得注意的是，6月份国家卫生健康委发布的第一批国家重点监控合理用药的药品目录中的药品全部被调出。

“经专家论证，决定将国家医保目录中的重点监控药品全部调出。从调出的品种来看，有一些是年销售量比较大的品种，这次被调出，可能对个别企业的生产经营产生影响，但评审意见认为，将此类药品调出目录，有利于为调入更多救命救急的好药腾出空间，也有利于促进行业加快转型升级。”熊先军说道。

128个药品纳入拟谈判名单

此外，此次目录调整初步确定将128个药品纳入拟谈判准入范围，包括109个西药和19个中成药。这些药品的治疗领域，主要涉及癌症、罕见病等重特大疾病，丙肝、乙肝、高血压、糖尿病等慢性病。其中许多产品都是经国家药监局批准的新药，也包括国内重大创新药品。国家医保局表示，下一步，在征求企业谈判的意向后，最终确定谈判的药品名单。