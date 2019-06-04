“救命药”换包装价格暴涨数倍，不能“药贱包装贵”

在包装“由大到小”的外衣下，动辄涨价数倍，借着救命药搭售高额的“手工包装成本”，难言合理。

对冠心病、心绞痛等患者而言，价格低、见效快的硝酸甘油是关键时刻的急救药。可最近，不少患者发现，常备的“救命药”不仅价格涨了好几倍，有些药店还断货了。

在价格方面，过去每瓶100片装，零售价16元；今年换成15片独立包装，零售价25.7元，单片涨价近10倍。对此相关厂家回应，涨价有个原因是换了新包装，过去是机器自动生产线，换新包装后生产线用不了，改成了手工包装，所以生产效率也受到影响。

药品价格涨跌，本在市场调节的范围内。可在包装“由大到小”的外衣下，动辄涨价数倍，借着救命药搭售高额的“手工包装成本”，难言合理。

年纪稍大些的人多有这样的印象：过去到医院看病，拿到手的口服药很多都是用药袋装着的“药丸”，这些药多是从大瓶里取出的。这种包装模式，优点是价格便宜，缺点是药品容易受潮变质。在过去缺医少药的年代，只求有药吃就行，不太在乎服药时的舒适度，当时药品普遍采取大包装，是比较合理的做法。

而在当下，为药品更换包装，已成大势所趋。不适于吞咽的“大药片”让位于“小药丸”，100片甚至1000片包装的大瓶药让位于几十片甚至几片的小包装，也很常见。近年来，我国出现了一波更换药品包装的热潮。

事实上，只要设计合理，更换包装未必就能带来药价上涨。毕竟，以往粗放式的药品生产供应会带来更大的浪费。比如，有些大瓶的消毒液经常用到半瓶，就已不适合继续使用。早些年仅有500毫升和250毫升两种液体，连100毫升的液体都很少见，在不少医院，儿童输液通常要“放半瓶药”后再加药。如今改成小包装，药品的规格与剂型也很丰富，反而有利于节约成本。

拿硝酸甘油片来说，过去常用深色的大瓶包装。但硝酸甘油毕竟是急救药，在心绞痛发作时含服，平时则很少使用，这意味着，100片装的大瓶药开封后往往会造成很多浪费，但以往大瓶药仅售几元或十几元，很多患者未必在乎这种浪费。按理说，小包装能减少浪费，降低硝酸原料的社会总需求量，可以起到抑制药价的作用。

可不得不说，近年来更换包装，已成为不少药品涨价的捷径。当一种药不便直接涨价时，随便更换包装或剂型，就拥有了涨价的正当理由。有些药品仅仅更换了剂型，还能享受到创新药的优惠政策，以至于很多药企对于更换包装乐此不疲，其正当性广受质疑。

硝酸甘油片改为小包装后，由于包装成本上升，适度涨价完全可以理解。但要看到，包装可贵可便宜，控制包装成本，不借机不合理涨价，理应成为药企的自觉行动，也成为监管部门的监管重点。硝酸甘油这类廉价好药若价格暴涨的重要因素是包装所致，那这难免给人留下待解之问：这卖的到底是药品，还是包装？

□罗志华（医生）