石远凯：将转化医学理念融入医药创新体系

中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新，助力健康中国”的专场论坛上，中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯表示，生命科学研究的出发点和落脚点都离不开临床，将转化医学理念融入医药创新体系才能更好地将创新成果“用之于民”。

石远凯在论坛现场表示，生命科学需要解决的问题可以通俗解释为“治病救人”。“治病救人”知识的获取和药物的研发离不开临床，这个过程中需要贯彻好转化医学的理念，才能更好的将新的研究成果应用于临床，最终使患者获益。

据石远凯介绍，全国已经建立起了若干个临床医学研究中心，其目的就在于推进我国医学科技发展和加快医学科技成果临床转化及普及推广。

“中国部分大型医院已经具备了研究型医院的特征，它们是中国顶级的医疗中心，同时也是临床研究和转化研究中心。”石远凯认为，这些在中国本土研究中心进行的基于中国人数据的研究结果，对于国人的临床治疗更具指导意义。

石远凯也强调，近年中国的药物研发在临床实践领域也逐渐走上国际化的道路，多个国产药物在全球上市。“在全球的药物研发体系当中，中国的临床研究扮演着越来越重要的角色。”石远凯说。