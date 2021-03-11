全国政协委员葛均波：利用人工智能对重大疾病进行管理随访

全国政协委员葛均波接受采访。 人民网记者 慎志远摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈上，围绕“健康中国2030防治重大疾病的早诊早治推进方向”主题，全国政协委员、九三学社上海市委副主委、中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波表示，对重大疾病进行定义、基层医疗机构医生教育培训、互联网技术与医疗结合，将成为推进重大疾病早诊早治的重点工作。

葛均波表示，目前对重大疾病还没有明确的定义。通常而言，对人民健康造成重大危害、高致死、高致残以及造成医疗费用过度应用的疾病都视为重大疾病。但是，慢性病，比如心血管疾病、肿瘤等也有必要被列为重大疾病。

“这些疾病不仅给病人造成痛苦，同时还给社会、家庭造成非常沉重的负担。”葛均波在今年的全国两会期间，提出了利用人工智能对重大疾病进行管理随访的建议。在他看来，实现健康中国2030的宏伟目标，应当从源头把控。

葛均波建议，通过可穿戴设备等人工智能设备，帮助医生对重大疾病进行客观诊断，推动远程医疗以及“互联网+”的发展，借助互联网实现对重大疾病诊治的全域覆盖、全程管理。