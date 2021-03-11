吴浩委员：提高公众糖尿病肾病早筛意识 发挥基层“守门人”和“哨垒”作用

全国政协委员、北京方庄社区卫生服务中心主任吴浩。（陈晨 摄）

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动糖尿病肾病早筛早诊”专场论坛上，全国政协委员、北京方庄社区卫生服务中心主任吴浩表示，基层医疗机构要发挥健康守门人的作用，把糖尿病肾病等重大慢性病并发症的危害性科学准确的告诉公众，提高公众早筛意识，并建议将早筛纳入特定报销范畴。

当前，糖尿病肾病在临床、尤其是基层的筛查率尚不达标，筛查设备、医务人员能力和认知水平也存在一定的差距，公众对糖尿病肾病的危害认识不够、早筛意识薄弱。吴浩表示，糖尿病肾病早期的筛查属于得了病必须进一步预防其并发症的二级预防，涉及到最重要的问题就是医务人员的技能和认知，以及不可避免谈及的医疗保障体系。“把糖尿病肾病早筛列入到医保的一种特定筛查报销范畴，可能可以作为第一步来从患者意愿角度来解决他们经济问题。”此外，广大医务人员要有主动传播健康科普知识的意识，将正确科学的知识告诉公众，把糖尿病肾病的危害性、发病率告诉大众。

关于相关设备配置问题，“尽管不可能让所有的基层医疗单位都配上糖尿病肾病的筛查设备，但可以发挥多方协同作用，可以由第三方去做。我们负责前期的抽血、采样工作，第三方做检测。”

吴浩表示，社区医疗机构和乡镇卫生院要发挥家门口的哨垒作用，让老百姓能够获得便捷的医疗资源，基层医务工作者在掌握相关的知识技能基础上，应积极参与到如何提高大众健康管理意识、特别是潜在患者的早筛早诊意识中。

为更好发挥基层医疗机构的作用，让老百姓能够及早发现疾病，预防重大疾病，避免更大的医疗支出，吴浩强调几个方面。首先，他呼吁大众要给予基层医疗机构和基层医务工作者信任，基层卫生服务单位和公立医院属于分工协作，并不存在高低之分。

其次，将基层医务工作者称为“健康守门人”，但并不意味着“百病全包”。“我们要理解成足球运动员一样，一方面要守，另一方面要善于把球分给最合适的人员。”吴浩表示，形成三级医院和社区医疗机构之间分工合作的机制很重要，方庄社区卫生服务中心和北京医院建立了紧密关系，顺畅实现双向转诊，让医疗资源实现互补互通的同时，避免延误患者的诊疗时间。

吴浩认为，提升基层医务人员精准分诊、导诊能力也很重要。基层医疗机构一个重要功能是分诊和导诊，导诊也是一种技术，导诊导的准不准也是一个水平。他鼓励基层医务人员去三级医院专科进修，一方面了解专科新动向，另一方面要结识专家医生、了解专家专长，便于日后将相关病种的患者明确、精准地转过去，这样无论是对于医务人员业务素质的提升，提升老百姓对基层卫生机构的信任感，还是帮助患者得到更为有效的医疗服务，都是大有裨益。