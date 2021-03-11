程涛：提升“一站式”医疗服务能力 缩小医疗服务差距

中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）所院长程涛。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“提高医疗服务质量，提升患者就医体验”的专场论坛上，中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）所院长程涛表示，医院应提供使患者满意的“一站式”医疗服务，使患者在生病及康复期间充分享受到专业的优质医疗服务。

“近些年大部分医院在患者就医环境、流程和诊疗路径等方面下了很大功夫，大大提高了患者的满意度。医院诊治水平和能力的不断提升是提高患者满意度的根本所在。”程涛表示，就血液病而言，涉及病种复杂、诊断困难，大多数住院患者是恶性疾病。很多患者终身带病生活，患者把生命交付给医院，医院应保证正常医疗程序和精细化管理的前提下，持续提升“一站式”医疗服务能力，缩小基层医疗服务机构和大医院医疗服务水平之间的差距。

在缩小医疗服务差距，提升医疗服务能力方面，程涛介绍了三点经验：一是充分利用中国医学科学院血液医院自身的研究优势，让最新的诊疗研究新成果能尽快惠及患者。特别是在优化传统化疗方案的同时，利用干细胞移植和免疫细胞治疗技术，不仅提高了恶性血液病的缓解率和治愈率，还使患者切身感受到了一流水平的医疗服务。

二是建立中国血液病专科联盟，增强优质医疗资源的辐射能力。在145家大型三甲医院联盟单位之间，对难诊难治患者采用远程诊疗方式或上下转诊模式，及时解决患者诊疗问题。通过巡回讲座、网络授课以及第三方服务平台，把我们医院规范和先进的血液病诊疗体系向全国推广，增强优质医疗的均质化。

三是加强学科建设和布局，弥补专科医院短板。与附近的大型综合医院加强合作、建立“绿色通道”会诊机制。在国内率先开设再生医学诊疗中心，通过新型细胞和基因治疗等新技术，提升血液病造血再生这一共性临床难题的解决能力。建立血液重症诊疗中心（血液专科ICU），进一步提高危重血液病的救治能力。